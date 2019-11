Focus: Koalícia so stranou ĽSNS alebo Vlasť je neprijateľná pre viac ako dve tretiny ľudí

Koalícia so stranou ĽSNS alebo Vlasť je neprijateľná pre viac ako dve tretiny ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre relácie Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza. Agentúra zisťovala u ľudí názor na možnú budúcu vládnu koalíciu, ak by sa opierala o podporu strany Mariana Kotlebu ĽSNS. Takú istú otázku dostali aj v prípade podpory strany Vlasť, ktorej lídrom je Štefan Harabin. Prieskum realizoval Focus od 15.10. do 22.10. tohto roka na vzorke 1021 respondentov.