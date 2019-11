Národná koalícia odstúpila od memoranda s Kotlebovcami

Ako ďalej informoval prvý podpredseda Národnej koalície Peter Sokol, predsedníctvo strany zároveň rozhodlo o zrušení členstva v strane jej predsedníčke Slavěne Vorobelovej a Petrovi Oremusovi. Obaja sú na kandidačnej listine ĽSNS pre budúcoročné voľby do Národnej rady SR.

Podľa memoranda v prípade, ak ĽSNS odmietne kandidátov navrhnutých pre parlamentné voľby, musí požiadať stranu, ktorá ich navrhla o zmenu a doplnenie jej návrhu. Vyplýva to zo zápisnice z piatkového rokovania predsedníctva Národnej koalície, ktorú SITA poskytol Peter Sokol. Ešte 21. novembra Predsedníctvo Národnej koalície predložilo ĽSNS návrh kandidátky, v ktorej kotlebovci odmietli dvoch navrhovaných kandidátov. Následne Národná koalícia schválila zmenu v návrhu kandidátov, už bez namietaných dvoch osôb, a ĽSNS ho predložila s podmienkou, že akýkoľvek zásah do tohto zoznamu bude viesť k vypovedaniu Memoranda. Napriek tomu, ĽSNS „predložila kandidačnú listinu, ktorá predstavuje neprijateľný zásah do zmeneného a doplneného zoznamu kandidátov Národnej koalície“, píše sa okrem iného v zápisnici. Kotlebovci svoju kandidačnú listinu do februárových parlamentných volieb predstavili v piatok 29. novembra.

Kotlebovci – ĽSNS podpísali memorandum o spolupráci národných a kresťanských politických strán so zástupcami mimoparlamentných strán Priama demokracia, Doma dobre, Národná koalícia a KDŽP – Aliancia za Slovensko 13. novembra v Ružomberku. Memorandum obsahuje 15 bodov, ktoré chcú strany presadzovať. Sú medzi nimi aj obnova štátnej suverenity, potravinovej sebestačnosti, návrat strategických podnikov do rúk štátu či zriadenie jednej zdravotnej poisťovne.