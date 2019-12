Na kandidátke Máme toho dosť! sú farmári, podnikatelia aj veterinár

Na kandidátke mimoparlamentnej strany Máme toho dosť! sú za jednotkou predsedu strany a farmára Františka Oravca viacerí poľnohospodári, podnikatelia, ale aj veterinár a dôchodca. Ideme do volieb samostatne, no o to odhodlanejšie, uvádza Oravec, ktorý má na kandidátke zástupcov viacerých profesií ako aj národností.