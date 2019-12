Vznikla iniciatíva, ktorá mieni posielať prieskumy na mail aj v čase moratória

Napriek zákazu zverejňovania predvolebných prieskumov 50 dní pred voľbami by voliči mohli získať informácie o aktuálnych preferenciách. Sľubuje to iniciatíva 50dni.sk, za ktorou stojí štvorica Juraj Šípoš, Zuzana Suchová, Ivana Šáteková a Boris Belan.

Na webe, ktorý založili, vyzývajú ľudí, aby sa registrovali a prejavili vôľu prispieť jedným eurom a viac na spoločný prieskum verejnej mienky, ktorého výsledky chcú darcom posielať e-mailom. Pred spustením samotnej zbierky je potrebná registrácia aspoň 10-tisíc ľudí. Zatiaľ sa na odber prieskumu prihlásilo vyše tritisíc záujemcov.

Ako sa uvádza na webe 50dni.sk, iniciatíva vznikla ako reakcia na to, že „Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon, ktorým občanom obmedzila prístup k základným informáciám“. Ak o prieskum verejnej mienky prejaví záujem dostatočný počet voličov, 80 až 70 dní pred voľbami dostanú registrovaní záujemcovia e-mail s údajmi, kam môžu poslať svoj finančný príspevok. Následne, 60 dní do volieb, by mal byť prieskum objednaný u jednej z renomovaných agentúr. „Ak financie vystačia iba na 1 prieskum, tak budeme termín prieskumu tlačiť viac k dátumu volieb, ak budú zdroje na viac prieskumov, rozložíme ich počas 50 dní,“ informujú na webe iniciátori výzvy.

Výsledky prieskumu by mali byť zasielané prostredníctvom e-mailu iba registrovaným záujemcov, ktorí zašlú finančný príspevok. „Tzn., že výsledky budú dostupné iba pre ‚darcov' a tí by nemali výsledky ďalej zverejňovať – tým pádom neporušujeme ten protiústavný zákon,“ píše sa na stránke 50dni.sk.

Predĺženie moratória na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky zo súčasných 14 na 50 dní parlament prvýkrát schválil 28. októbra. Za pozmeňujúci návrh koaličných poslancov za Smer-SD k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva hlasovalo vtedy 74 poslancov, najmä zo Smeru-SD, SNS a ĽSNS Mariana Kotlebu. Následne zákon vetovala prezidentka Zuzana Čaputová, no poslanci 24. novembra zákon schválili opäť. Zahlasovalo za neho 80 poslancov, pričom na prelomenie veta je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda 76. Prezidentka sa kvôli novele obrátila na Ústavný súd SR.