Historik: Zmena rétoriky je vypočítavosť, Kotleba je fašista

Juraj Lepiš, historik Múzea SNP. Autor: Pravda

Každý piaty mladý volič by hlasoval za Kotlebovu ĽS NS. Ako si to vysvetľujete?

Nejde o jediný faktor, ktorý by to spôsoboval. Problémom je napr. fungovanie vzdelávania či školského systému. Národným dejinám, obzvlášť prvej polovici dvadsiateho storočia, druhej svetovej vojne a Povstaniu sa venuje príliš málo času.

Čo by sa v školách malo robiť inak?

Chýba modernejší spôsob vyučovania, ktorý by zabezpečil, aby mal aj učiteľ dostatočný priestor vyjadrovať sa. Na profesiu pedagógov sú kladené veľmi veľké nároky, pričom dôležitým témam sa nemôžu venovať toľko, ako by sa malo. Deti potrebujú lepšie pochopiť otázky o demokracii, na čo nám slúži, v čom je dobrá a zároveň to porovnať s dobou pred štyridsiatimi či sedemdesiatimi rokmi. Možno by bolo vhodné robiť to na úkor niektorých svetových dejín.

Aké sú ďalšie dôvody sympatií k extrémistickej strane?

Môže to byť prejav vzdoru voči etablovaným skupinám. Vidíme, že vláda má značné problémy a kauzy, ktoré sa v ostatnej dobe ukazujú. Tie môžu u mnohých ľudí vyvolať pocit beznádeje či sklamania z demokracie a ku Kotlebovej strane začínajú inklinovať práve kvôli týmto udalostiam. Veľmi dôležitým faktorom sú tiež alternatívne médiá a sociálne siete. Tam sa v ostatných rokoch začali presadzovať skupiny, ktoré vyťahujú rôzne konšpiračné teórie spájané práve s krajne pravicovou ideológiou.

Čím takáto ideológia dokáže priťahovať mladých ľudí?

Do veľkej miery je v tom naivita, neznalosť, samozrejme, tiež sympatie voči určitým aspektom, ktoré prezentuje. Najmä chlapci často inklinujú k osobám, ktoré predstavujú symbol mužnosti, sily či niečoho podobného.

Svoju úlohu zrejme zohráva aj rodinné prostredie. Má to na mládež podstatný vplyv?

Samozrejme, dieťa má v rodičoch svoje vzory, učí sa od nich. Ak je niekto z nich sympatizantom takejto strany, potomok je tým ovplyvnený.

Keďže ide o mladú generáciu, je reálnou hrozbou, že o nejakých desať či dvadsať rokov sa na Slovensku ukáže prevaha takýchto javov?

Som optimista a dovolím si tvrdiť, že nie. Na druhej strane to nepodceňujem, keďže história je veľkou učiteľkou. V dejinách sa neraz stalo, že sa naplnila práve tá hrozivejšia alternatíva, ale v tomto momente by som sa toho neobával. Strach je to najhoršie, čo môže človeka ovplyvniť práve tým nesprávnym spôsobom. Treba veriť v systém, ktorý je etablovaný, aj keď má, samozrejme, množstvo problémov.

V ostatnej dobe Kotleba zmenil rétoriku v súvislosti s holokaustom, o ktorom zrazu hovorí, že sa udial, a Povstaním, ktoré nedávno označil za významnú udalosť našej histórie. Myslíte, že sú jeho vyjadrenia úprimné?

Keďže som Banskobystričan a s predstaviteľmi tejto strany mám osobnú skúsenosť, som presvedčený, že je to absolútne neúprimné. Samozrejme, každý má právo zmeniť názor, ale neverím, že títo ľudia to urobili. Dokazuje to aj prípad ich okresného šéfa z Levíc, ktorý mal na hrudi vytetovaný hákový kríž. Nech sa na mňa nikto nehnevá, no ak má vo svojej strane pracovníka prejavujúceho sympatie k nacizmu, podľa toho sa aj tituluje.

Takže predseda ĽS NS chce, podľa vás, najnovšou taktikou len prilákať viac voličov?

Je to obyčajná vypočítavosť, politická hra. Keď sa niekto väčšinu svojho života prezentuje týmito myšlienkami, pochoduje v uniformách Slovenskej pospolitosti a na úrade župy sa vrátnik zdravil ľuďom pri vchode Na stráž, v žiadnom prípade nemôže ísť o premenu. Mňa Kotleba určite nepresvedčil, jednoznačne ho považujem za fašistu.