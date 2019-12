Najtransparentnejšiu predvolebnú kampaň má SaS a PS/Spolu, najmenej Smer

SaS a PS/Spolu boli podľa riaditeľa Transparency International Slovensko Gabriela Šípoša jediné, ktoré boli ochotné zverejniť majetkové priznania aj daňové priznania lídrov strán. „Všetky dôležité informácie zdieľali nielen s nami, ale aj s celou verejnosťou,“ povedal. Projektový koordinátor Ľuboš Kostelanský priblížil, že SaS má transparentný účet, kde je vidieť všetky položky detailne.

Transparency International skôr zverejnila, že Smer do kampane dala už 2,5 milióna eur. „K dnešnému dňu odtieklo z účtu jeden milión eur. Je to zďaleka najviac oproti všetkým ostatným stranám,“ podotkol Šípoš. Kostelanský hovorí, že Smer zvolil podobnú stratégiu ako v minulosti a peniaze posiela na účet „spriaznenej agentúry“. „Najviac peňazí odišlo do prostredia spoločnosti, ktorú vlastní hovorca strany Ján Mažgút,“ poznamenal Kostelanský. Transparency International to hodnotí ako „kamufláž“, aby kampaň nebolo vidno a verejná kontrola nebola možná.

Druhým najnetransparen­tnejší účet má Sme rodina. „Spolu tam sú tri výdavky. Jeden príspevok smeroval na neznámy účet. Nevieme komu Boris Kollár zaplatil za reklamu 35 000 eur,“ skonštatoval Kostelanský.

Najviac výdavkov má zatiaľ Smer. Na predvolebnú kampaň minul 956 000 eur. Za ním nasleduje koalícia PS/Spolu, ktorá do kampane vložila 644 000 eur a SaS s výdavkom 333 000 eur, uvádza TIS. Najmenej do kampane zatiaľ vložila strana Most-Híd, 34 000 eur, a hnutie KDH 31 000 eur.

„Je dôležité ako strany vedú súťaž o budúcu vládu. Máme za to, že strany, ktoré sú málo transparentné v kampani, tak budú netransparentné aj potom,“ uviedol Šípoš.

TIS hodnotila strany na základe transparentného účtu, pôvodu vlastných zdrojov, výdavkov pred oficiálnou kampaňou, organizácie a webovej stránky kampane. Zákonom stanovený limit predvolebnej kampane je tri milióny eur.