Štátna volebná komisia dnes zaregistruje a očísluje kandidátky

Spolu 25 kandidačných listín podaných pre februárové parlamentné voľby posúdi dnes Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Následne kandidátky zaregistruje a vyžrebuje ich čísla. Ak kandidátka nesplní všetky pravidlá určené zákonom, môže rozhodnúť o jej úpravách alebo aj o nezaregistrovaní kandidátky. Okrem toho sa štátna volebná komisia na dnešnom rokovaní bude venovať i prípravám volieb do Národnej rady SR. Vyplýva to z programu rokovania komisie zverejneného na webstránke Ministerstva vnútra SR.

Proti rozhodnutiu štátnej komisie o zaregistrovaní kandidátky s úpravami alebo proti nezaregistrovaniu kandidátky sa dá odvolať, doplnil pre agentúru SITA tlačový odbor ministerstva vnútra. Návrh na vydanie rozhodnutia o ponechaní kandidáta na kandidačnej listine alebo návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidačnej listiny musí dotknutý politický subjekt podať na Najvyšší súd SR. „Politická strana, hnutie alebo koalícia môže podať tento návrh do troch dní od prevzatia rozhodnutia štátnej komisie. Najvyšší súd SR rozhodne do piatich dní od podania návrhu,“ objasnilo postup ministerstvo vnútra.

Aj po registrácii sa číslo kandidátok a ich podoba môže ešte meniť. Zákon umožňuje stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry alebo odvolať kandidáta až do 48 hodín pred začiatkom volieb, teda do 27. februára 2020 do 7:00. Podané kandidačné listiny sa však už nemôžu dopĺňať o ďalších kandidátov a ani sa nedá meniť ich poradie. Záujemcovia nájdu zoznam podaných kandidačných listín a ďalšie informácie na webstránke ministerstva vnútra, v časti o voľbách do NR SR venovanej kandidujúcim stranám.

Politické strany, hnutia alebo koalície strán, ktoré sa chcú uchádzať o hlasy voličov, museli kandidátky pre februárové parlamentné voľby doručiť zapisovateľovi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán najneskôr do polnoci 1. decembra. Urobilo tak 25 strán.