Krošlák na kandidátkach SaS aj OĽaNO. Hral tenista na dve strany?

Liberáli mu vyčítajú neserióznosť a lacnú medializáciu, ktorými im však spôsobil značné technické aj finančné problémy, keďže musia tretine kandidátov na rôznych propagačných materiáloch kvôli Krošlákovi meniť čísla. Ten však tvrdí, že išlo o principiálne rozhodnutie v poslednej chvíli a že Matovič mu je bližší. Vypočítavosť odmieta. Matovič zatiaľ situáciu nekomentoval.

Sulíkovci jeho postup vnímajú ako nečestný. „Je to od pána Krošláka nekorektné. Viacerí iní by boli na jeho mieste radi. Tým, že sa ozval až potom, zablokoval vstup na kandidátku iným ľuďom, ktorý sú čestní a rokujú iba s jednou stranou. Ani on, ani Matovič nám nepovedal, že spolu rokujú. On to berie ako srandu a lacnú medializáciu. Nedostali sme ani ospravedlnenie,“ zdôraznila hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

Ako vysvetlila, minulý štvrtok, teda v čase podávania kandidačnej listiny, vedenie liberálov nevedelo o Krošlákových dvojakých úmysloch. „On nám to neoznámil a my sme nemali ako predpokladať, že sa niečo také stane. Podali sme kandidátnu listinu bez vedomia, že pán Krošlák rokuje s niekým iným. Až následne hovoril s pánom Sulíkom, že na našej kandidátke nebude. Mysleli sme si, že on iba nevie, čo spôsobil a po vysvetlení si to uvedomí a zostane na našej kandidátke. Neuvedomil si to,“ priblížila Svrčeková.

Komplikácie strany sa tým však nekončia. „Voľné miesto v strede kandidátky ostať nemôže, päťdesiat kandidátov sa bude musieť posunúť vyššie. Naša kampaň je však aj o číslach. Teraz všetkých 48 kandidátov bude mať iné číslo. Máme už natlačené volebné materiály a nakúpené ďalšie veci na kampaň, ktoré boli potlačené číslami. Môžeme ich hodiť do koša,“ dodala sklamane hovorkyňa.

Krošlák: Neurobil som to úmyselne

Krošlák síce uznáva, že chyba je na jeho strane, ale úmysel popiera. „Je to moja chyba. Neurobil som to úmyselne, aby som sa takýmto spôsobom zviditeľňoval. Bol som členom SaS a rozhodnutý, že budem kandidovať za poslanca. Ako sa blížil termín na podania kandidačných listín, začal som to prehodnocovať. Nechce sa mi veľmi rozprávať o dôvodoch. Vo štvrtok som došiel do nejakého bodu zlomu a rozhodol som sa, že kandidátku za stranu SaS by som chcel zrušiť. Oznámil som to predsedovi Richardovi Sulíkovi. Nešťastie bolo, že zhodou okolností podali dve hodiny predtým kandidátku,“ vysvetlil Krošlák. U notára musel zároveň podpísať dokument, že kandidatúry za stranu SaS sa vzdáva, a ten odovzdal Štátnej volebnej komisii na ministerstve vnútra spolu.

S Matovičom sa podľa vlastných slov dohodol až po tom, čo prehodnotil svoj postoj k SaS a oznámil to Sulíkovi. „Môj úmysel, že chcem ísť do politiky, stále platí. To, čo robí pán Matovič, je celkom blízke mojej krvnej skupine. Až keď som na ministerstve vnútra svojím vyhlásením zrušil svoju kandidatúru, prihlásil som sa k OĽaNO. Ľudia špekulujú, že som s ním dlhšie rokoval, ale to určite nie, bolo by to neseriózne. Nešlo ani o vylepšenie pozície na kandidátke. Aj Matovičovi som povedal, nech ma dá, kam chce. Pre mňa to bolo principiálne rozhodnutie. Chcel by som pomôcť športu, ale ako najdôležitejší vnímam boj proti korupcii. V tom mi je práve Matovič najbližší. Oslovil som troch ľudí z jeho okolia, ktorí ma odporučili, a následne sme sa stretli a dohodli,“ priblížil Krošlák zjednanie svojej druhej kandidatúry. Ako doplnil, že mu ľúto rozruchu, ktorý spôsobil.

O reakciu sme požiadali aj hnutie OĽaNO, ktoré sa nám k situácii zatiaľ nevyjadrilo a Matovič nereaguje na telefonáty ani SMS správy.

