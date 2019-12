Danko pritvrdil slovník, Mihála premenoval na 'Jozefa Hlupáka'

VIDEO: Pozrite si, ako tvrdo reagoval Andrej Danko na poslancov strany Spolu Jozefa Mihála a Miroslava Beblavého. Pozrite si tiež, ako na to reagoval Mihál. (Zdroj: TA3, TV Pravda)

„Pán Danko po sebe zanechal veľmi smutné dedičstvo, a to v podobe obrovskej diery, ktorú navŕtal do dôchodkového systému, a nech už bude akákoľvek budúca vláda, bude musieť toto všetko po ňom opravovať. A nebude to jednoduché,“ povedal pre TV Pravda Jozef Mihál.

Dôvodom kritiky bolo nepodporenie zákona, ktorý nakoniec parlamentom aj tak prešiel. Zákon zrušil podmienky kvalifikovaného roku dôchodkového poistenia. To má Sociálnej poisťovni umožniť skoršie a jednoduchšie priznanie minimálnej penzie, keďže poisťovňa nebude musieť testovať predošlý príjem penzistu.

Sociálna poisťovňa prizná minimálny dôchodok všetkým penzistom, ktorí získali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia bez ohľadu na to, z akého príjmu v daných rokoch platili sociálne odvody. Zo zákona sa totiž odstráni podmienka tzv. kvalifikovaného roku dôchodkového poistenia. Po 1. januári 1993 sú to len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku.

Poslanec NR SR Jozef Mihál neuspel s pozmeňovacím návrhom, aby sa podmienka kvalifikovaných rokov pri priznávaní minimálnych penzií zachovala aspoň od roku 2020. Podľa jeho návrhu by sa totiž nezohľadňoval predošlý príjem penzistu len do roku 2019. Jeho pozmeňovací návrh však počítal s tým, že kvalifikovaným rokom by od roku 2020 bol ten rok, v ktorom osoba platila odvody aspoň zo 40 % z priemernej mzdy.

Podľa Mihála by však túto podmienku spĺňali všetci poistenci štátu, ako napríklad ženy na materskej a rodičovskej dovolenke a aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré platia minimálne sociálne odvody.