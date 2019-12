Danko prehovoril o zmenách, ktoré presadil pri vyplácaní minimálneho dôchodku. Ten sa po novom naviaže na určité percento priemernej mzdy. Sociálna poisťovňa upozorňovala, že tieto dôchodky nestihne prepočítať a vyplatiť včas. Po novom sa však upustí od zisťovania a zohľadňovania tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. Hlavnou podmienkou nároku na minimálny dôchodok bude iba dôchodkové poistenie trvajúce minimálne 30 rokov. Danko priznal, že ak by táto zmena nenašla podporu, mal pripravenú antikampaň proti ministrovi práce Jánovi Richterovi (Smer). Objednal bilbordy s tvrdením, že Richter nechcel vyplatiť dôchodky.

„Povedal som mu – Jano, spustím veľkú kampaň proti tebe a je mi to jedno, ak nenájdeme systém, že zvýšime tieto dôchodky a zjednodušíme systém prepočtu pre Ľuba Vážneho (riaditeľ Sociálnej poisťovne, pozn. red.), tak ideme do politického boja,“ opísal Danko s tým, že keď zákon vláda schválila, pripravovanú kampaň proti Richterovi stopol.

K aktuálnej téme demisie ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej sa vyjadril len stručne. „To je interná vec politickej strany Smer-SD,“ povedal. Zároveň dodal, že Kalavská nemala politickú podporu svojej strany, a tak sa ministrovi pracuje ťažko. Kalavskú však nešetril.

„Stratifikácia bola len také oblbnutie na verejnosť, že vlastne keď toto nebude, tak ja som nemohla nič urobiť a odchádzam. Ale aj to, že podám demisiu, ponúknem funkciu, toto bolo aj u Mira Lajčáka – ak raz minister podá demisiu, musí odísť,“ podčiarkol šéf národniarov.

Danko v relácii ostro odmietol možnú spoluprácu s extrémistickou ĽSNS. „Ja sa za týchto extrémistov v Rusku nebudem hanbiť. Budúci rok je 75. výročie boja s fašizmom, ak si Kotleba raz dal na uniformu kríž, ktorý dostávali vojaci ocenení v boji so Sovietskou armádou, ten človek je stratený, nemôže ísť ani do Bruselu, ani do Moskvy,“ prízvukoval Danko. „Vláda s ĽSNS je čisté bláznovstvo,“ zdupľoval.

K obvineniu Roberta Fica, ktorý sa zastal právoplatne odsúdeného extrémistu Milana Mazureka, podotkol, že „Fico takého niktoša, ako je Mazurek, ani nemal brať do úst“.

Čo sa týka 50-dňového moratória na prieskumy, ktoré schválil parlament a prezidentka Zuzana Čaputová ho poslala na Ústavný súd, Danko len skonštatoval, že ho vôbec nezaujíma.

Pripomenul, že aj iné podmienky z volebného zákona sa obchádzajú. „Beriem to ako jednu z nutných vecí, o ktorých treba diskutovať pri voľbách alebo po voľbách. Keď si koaličný partner povie, že chce niečo také, mne by bolo jedno, či by to prešlo alebo neprešlo, nechcel som mať žiadny zbytočný koaličný spor v tejto téme,“ priznal Danko.

Predseda parlamentu sa dotkol aj tém spravodlivosti, priorít SNS, obvinenia Andreja Kisku či medializovaného rozhovoru bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s exministrom Jánom Počiatkom. Pozrite si celú reláciu na tv.pravda.sk.