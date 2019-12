Prieskum agentúry Focus: Smer stále na čele, SNS takmer na hranici zvoliteľnosti

Ďalej by nasledovali: Za ľudí (9,2%), OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola (8,0%), Sme rodina (7,0%), KDH (5,7%), SaS (5,7%), SNS (5,4%). Nasleduje Most-Híd, ktorý by sa však do parlamentu so ziskom 4,3% nedostal. Pred bránami parlamentu by sa ocitli aj strana Tomáša Druckera Dobrá voľba, strana Štefana Harabina Vlasť, ale aj koalícia maďarských strán.

Prieskum verejnej mienky realizovala agentúra Focus v dňoch 2. až 9. decembra na vzorke 1 008 respondentov. Podľa prieskumu by súčasné opozičné strany nedokázali zostaviť vládu bez spolupráce s hnutím Sme rodina Borisa Kollára. Na vládnutie by nemali dosť mandátov ani vládne strany Smer-SD a SNS, a to ani v prípade, keby sa opierali o podporu Kotlebovcov.