Volebné videá Smeru režíruje spoločnosť hovorcu strany Jána Mažgúta

Volebné videá vládnej strany Smer režíruje spoločnosť JM Communication, s.r.o. hovorcu strany Jána Mažgúta. Potvrdil to hovorca Smeru. „Videá sú súčasťou kampane, ktorá je v réžii spoločnosti JM Communication, s.r.o. Okrem už spomínaných videí sa kampaň vedie aj inými prostriedkami, ktoré sú a budú viditeľné aj v budúcnosti,“ priblížil Mažgút.

V jednom z videí, ktoré strana Smer zverejnila na začiatku volebnej kampane, komentátor kritizuje a zosmiešňuje opozíciu. Vo videu sa objavujú lídri opozičných strán Richard Sulík, Igor Matovič, Andrej Kiska, Michal Truban, Boris Kollár či Štefan Harabin, ktorí takpovediac spolu spievajú na ľudovú nôtu. „Matovič aj so Sulíkom, ba aj s Trubanom, opoziční kamaráti debatujú s úsmevom. Kollár, Kiska čistá láska, zrazu už sú rodina, s Trubanom si ihneď sadli, vládnuť bude malina,“ znie časť textu piesne.

V ďalšom kontroverznom videu vystupuje už samotný predseda Smeru Robert Fico, ktorý z pozície „učiteľa“ karhá lídrov opozičných politických strán. Tých vo videu hrajú deti. „Decká, to nemyslíte vážne. Mirko Beblavý, už s tým, prosím ťa, prestaň. Všetci vieme, že si gorilie mláďa. Miško Truban, to ako vyzeráš? To sa nehanbíš prísť takto ráno do škôlky zhúlený?“ hovorí vo videu Fico.

Politologička z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Renáta Dulinová Bzdilová považuje toto video za prekročenie hranice politickej satiry. „Na sociálnych sieťach kolujú rôzne videá strany Smer. Zatiaľčo mnohé sú i satirického charakteru, video, kde pán Fico vystupuje ako učiteľ v škôlke a napomína deti – opozičných lídrov, už podľa môjho názoru prekročilo hranice politickej satiry,“ vyhlásila.

Najsilnejším prekvapením bola pre ňu simulácia „húlenia“ a tiež „oháňania sa krížom“. „Kríž je predsa kresťanským symbolom a k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu odkazuje aj preambula našej ústavy. Navyše, deťom a mladistvým cigarety do rúk nepatria aj podľa legislatívy Slovenskej republiky. Vystreliť si z opozičných lídrov sa predsa dá aj bez toho, aby do takýchto videí boli priamo zapájané deti,“ myslí si Dulinová Bzdilová.

VIDEO: Smer zverejnil nové video v predvolebnej kampani. Rozhádanú opozíciu hrajú maloleté deti, nechýba „zhúlený“ Truban a bitkár Hlina. Pre Pravdu TV video komentoval politický analytik Ján Baránek.