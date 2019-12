Ministerstvo práce pomáha Smeru s politickou kampaňou, tvrdí Transparency

Podľa TIS ministerstvo zneužilo štátne peniaze na nepriamu volebnú kampaň, čo je porušením princípu férovej volebnej súťaže. „Okamžite preto podávame podnet volebnej komisii,“ napísala organizácia. Dodáva, že grafika a tlač letákov stála 66-tisíc eur. Vysvetľujú, že po minuloročnej zmene zákona o verejnom obstarávaní už na takéto objemy nemusia štátne inštitúcie robiť otvorené súťaže.

Dodávateľom bola podľa registra zmlúv firma Dolis Goen, ktorej predchodca podľa TIS v minulosti čelil podozreniam z nadmerne dobrej spolupráce so štátom. Tento rok dostala firma verejné zákazky už za 600-tisíc eur. Od roku 2011 to bolo viac než 20 miliónov eur, uvádza TIS.

Ministerstvo sa bráni

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) zdôrazňuje, že ich informačný leták má verejnosť informovať o opatreniach, ktoré sú aktuálne účinné, respektíve budú účinné od roku 2020. „V niektorých prípadoch spomína dôležité zmeny z minulých rokov, ktoré sa však, napríklad vo svojej výške a nastavení, vyvíjajú podľa každoročných parametrov a aktuálnych ekonomických prognóz,“ napísalo v stanovisku, ktoré poskytla jeho hovorkyňa Veronika Husárová.

Za posledné roky sa podľa jej slov mimoriadne množia najmä otázky občanov, ktorí sa pýtajú, čo sa mení v širokej oblasti pôsobnosti ministerstva práce, aké sú výšky jednotlivých sociálnych dávok, alebo na čo majú nárok. „Aj preto sa MPSVR SR rozhodlo verejnosti po uzavretí legislatívnych aktivít pre rok 2019 aj takouto formou pripomenúť, na čo majú nárok od štátu, či napríklad v práci, respektíve, čo sa mení v mimoriadne dôležitej a širokej sociálnej oblasti. Leták obsahuje najdôležitejšie opatrenia, ktoré sú v gescii ministerstva a na ktoré rezort najčastejšie odpovedá médiám a verejnosti,“ priblížila Husárová.

Ministerstvo podľa Husárovej vylučuje, že by išlo o volebný leták. „Ide o základný a štandardný informačný materiál ministerstva práce ako orgánu štátnej správy, na základe ktorého si každý človek môže priamo vyhľadať aj detailnejšie informácie, ktoré sa ho práve týkajú,“ tvrdila hovorkyňa. Verí, že tým prispejú k lepšej úrovni informovanosti verejnosti. „Ak by išlo o volebnú aktivitu strany, tak by bol materiál formulovaný výrazne inak a informácie by nesumarizovali legislatívne aktivity poslancov iných politických strán,“ uzavrela Husárová.

PS/Spolu podá podnet

Koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu) v tejto súvislosti podá návrh na konanie na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. „Je zrejmé, že pán Richter využil svoju funkciu a právomoci na získavanie výhod v prospech vlastnej politickej strany. Používal aj symboly spojené s výkonom svojej funkcie na osobný prospech,“ uviedol v stanovisku expert koalície na právny štát Pavel Nechala. Ten považuje postup ministra za bezprecedentný zásah do korektnosti volebnej súťaže.

Koalícia iniciuje konanie aj pred Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán a na Ministerstve vnútra SR.

Richter už v piatok (13.12.) počas tlačovej konferencie k právnym zmenám od januára 2020 avizoval, že ministerstvo dá tieto letáky tlačiť, „aby ľudia o nich vedeli, lebo opatrení je od 1. januára relatívne veľmi veľa“. „Nepamätám si obdobie, kedy bolo toľko otázok, dotazov k jednotlivým zákonom. Možno to súvisí s tým, že všetky neboli vládne, boli aj poslanecké a neboli natoľko verejnosti jednotlivé opatrenia známe,“ uviedol v súvislosti s novelami Richter.