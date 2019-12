Weisenbacher: Politici v Richnave sú nevkusní

Týždeň po incidente do Važca napochodovalo skoro celé vedenie extrémistickej ĽS NS, kde brojilo „proti asociálnym cigánskym násilníkom“. V sobotu majú namierené aj do Richnavy. Tam ich však v piatok predbehli predstavitelia koalície PS/Spolu, ktorí si v obci spravili pred obecným úradom tlačovku a potom sa obyvateľov išli pýtať na ich problémy. Peter Weisenbacher z Inštitútu pre ľudské práva je presvedčený, že ide o nevkusný politický marketing, ktorý sa snaží získať politické body na problematike, ktorá je na Slovensku dlhodobo zanedbávaná zo strany štátu.

Ako treba podľa vás predchádzať a riešiť situácie ako napríklad útok vo Važci, alebo prepadnutie v Richnave?

Akékoľvek trestné činy násilného charakteru z niečoho vychádzajú. Nedejú len tak vo vákuu. Takže sa treba pýtať, že prečo je situácia v spoločnosti taká aká je, prečo ľudia reagujú tak ako reagujú. Medializované prípady nie sú jediné. Podľa mňa je to súčasť väčšieho, komplexnejšieho problému.

V sobotu sa do Richnavy chystajú Kotlebovci. Ako predísť tomu, aby extrémisti získavali podporu v týchto obciach na šírení nenávisti?

To je už úloha demokratických politikov a politických strán. Strán ako takých, ale samozrejme najmä strán, ktoré sú v koalícií. Či už súčasnej, alebo boli v tých minulých, aby stav na Slovensku nebol taký, že vznikajú tieto situácie. Ak už vzniknú, tak sú v podstate disproporčne dezinterpretované rôznymi extrémistami akoby sme na Slovensku mali rasové problémy, alebo niečo podobné. Je to vina všetkých vlád, ktoré sme mali od osemdesiateho deviateho roku, že situácia marginalizovaných rómskych komunít, to znamená, toho čomu sa ľudovo hovorí osadníci, je veľmi zlá a nedá sa povedať, že by sa za posledných tridsať rokov od revolúcie substantívne zlepšila.

Do akej miery štát zanedbával problémy a kriminalitu v marginalizovaných komunitách?

Kriminalita je vždy dôsledkom niečoho. Drobná ekonomická kriminalita typu, že niekto ukradne susedovi zemiaky, nie je kriminalitou bielych golierov, v prípade ktorej sme pripravovaní o miliardy. To sú dôsledky extrémne nízkej životnej úrovne, chudoby, nedostatku pracovných príležitostí, rôznych zásahov do sociálneho systému štátu, a tak ďalej. Čiže to nie je otázka kriminality, to je vo svojej podstate otázka chudoby. A áno, štát od roku osemdesiat deväť v týchto veciach na plnej čiare zlyhal. Samozrejme bolo tu aj nejaké dedičstvo po revolúcii, lebo netreba si to malovať na ružovo, že predtým to tu fungovalo dobre, alebo efektívne. Myslím si, že je oprávnené očakávať od vlád, ktoré vzišli z demokratických volieb, že budú schopné veci riešiť lepšie, rýchlejšie a kvalitnejšie ako tie tzv. komunistické vlády čo tu boli pred revolúciou.

Do obce Richnava v piatok prišli aj predstavitelia koalície PS/Spolu. Nemožno aj toto považovať za neprimerané využívanie tejto problematiky v predvolebnej kampani?

Celkom určite. Považujem to za absolútne zbytočný, až by som povedal nevkusný krok. Nemám pochybnosti, že koalícia strán PS/Spolu má na túto problematiku diametrálne odlišný pohľad ako Kotlebovci, alebo niektoré iné extrémistické strany. Ale práve takouto prezentáciou sa v podstate znížili na úroveň marketingu, ktorý používajú strany, ktoré sa minimálne dajú nazvať populistické. Ktorákoľvek demokratická strana by mala povedať, že to je systémový problém, dôsledok niečoho a tieto veci treba vysvetľovať. Pretože pokiaľ široká verejnosť to bude chápať iba izolovane, ako nejaký incident na jednom mieste v jednom čase, a nie ako dôsledok celkových a dlhodobých problémov, tak ani nebude možné robiť systémové opatrenia, pretože nebudú mať podporu verejnosti.

Čiže v ideálnom prípade by tam nemali ísť vôbec a skôr by mali na celoslovenskej úrovni predostrieť riešenia a vysvetľovať ich implikácie aj na konkrétne problémy?

Presne tak. Nevidím žiaden účel, pre ktorý by politici mali chodiť na toto miesto v tomto čase. Neviem si predstaviť ako a komu by tam mohli pomôcť. Ak sú tam nejaké problémy, tak ich treba riešiť. Majú ich riešiť kompetentní. Ak je tam problém s bezpečnosťou, má to riešiť polícia, ak sú tam nejaké iné problémy sociálneho charakteru, tak to má riešiť príslušná obec, alebo vyšší územný celok. Ale na čo tam chodia politici z Bratislavy, to neviem. Jediná vec, ktorá mi teda schádza na um, je predvolebná kampaň.

