Opozičné divadielko? Ide len o snahu ututlať prešľapy?

Lídri opozičných strán PS/Spolu, KDH a Za ľudí podpísali cez týždeň Pakt o neútočení aj so stranou Sloboda a Solidarita. Ďalší možný kandidát do partie Igor Matovič (OĽaNO) im odkázal, že hrajú divadlo. Posledného možného partnera do prípadnej 7-koalície Borisa Kollára zo strany Sme rodina opozícia do paktu ani nezavolala. Časť opozície naďalej vylučuje povolebnú spoluprácu so Smerom a SNS aj extrémistami. O maďarských stranách, ktoré sa v poslednom prieskume potichu prehupli cez 5-percentnú hranicu, sa navonok akosi nehovorí.