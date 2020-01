Dobrý premiér? Ani jeden z opozície

Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Ako môžu dopadnúť parlamentné voľby?

Zostávajú nám ešte takmer dva mesiace a prognózovať je ťažké. Ukazuje sa viacero alternatív, no povedať, ktorá z nich je najpravdepodob­nejšia, sa nedá.

Jednou z nich je, že vyhrá Smer. Čo potom? Podarí sa mu zostaviť vládu?

Zatiaľ figuruje na popredných miestach, až ako víťaz. Veľa však záleží na tom, koľko mandátov získa Ľudová strana Naše Slovensko.

Prečo je taká dôležitá?

Stále nevieme odhadnúť, či funguje efekt skrytého voliča ako pred ostatnými parlamentnými voľbami. Vtedy mali Kotlebovci vyšší výsledok, ako ukazovali prieskumy. Ak by ich strana mala teraz výrazný úspech, môže nastať patová situácia. Všetko bude závisieť od toho, koľko strán sa nakoniec do parlamentu dostane. V pásme, ktoré nevieme predpovedať, je ich dosť veľa pohybujúcich sa medzi štyrmi až šiestimi percentami. Na mysli mám KDH, Sme rodina, SNS aj maďarské subjekty. Ten výpočet je dosť dlhý.

Myslíte, že Smer by bol schopný ísť do vlády s Kotlebovcami?

Jeho predsedom je stále Robert Fico, a ak táto strana vyhrá, vládu nemusí zostavovať jej súčasný volebný líder Peter Pellegrini. Poverenie na to pokojne môže prebrať Fico, a ten skôr pristúpi na rokovanie s Kotlebom. Ak by k tomu došlo, nemusia hovoriť priamo o koaličnej vláde, ale tichej podpore.

Nedôjde potom k rozkolu?

Nie je vylúčené, že Pellegrini v takom prípade zo Smeru odíde. V minulosti sa už vyjadril, že pre neho je Kotleba neprijateľný. Vládu by mal síce, po prípadnom víťazstve, zostavovať súčasný premiér, no logika v politike nefunguje tak, ako skupinové záujmy strán.

Zo spojencov zostáva Smeru len SNS. Kollár zo Sme rodina spoluprácu s ním aj s ĽS NS odmieta. Mohlo by sa to zmeniť?

Kollára by som nepreceňoval, nemá takú váhu. Podobne na tom môže byť aj Most-Híd.

Vlastnú stranu vraj plánuje založiť smerácky exminister Marek Maďarič. Čo si o tom myslíte?

To počujem prvýkrát, no mal ísť radšej s Druckerom. Ponuka tam bola, aj kompatibilita. Chápem však tendencie tvoriť nové strany, keďže súčasný politický stav je katastrofálny.

Ak vyhrá opozícia – Kiskova strana alebo progresívci, je šanca, že by sa toľko subjektov dohodlo na zostavení vlády? Zvlášť, keď sa na jednej vlne ocitli liberáli a KDH?

Keď hypoteticky pripustíme, že by mali väčšinu, pre Alojza Hlinu podľa mňa nebude problém spájať sa s ostatnými lídrami. Skôr tam nevidím schopnosť nielen dohodnúť sa, ale aj vydržať. V tom som veľmi skeptický. Pri tej personálnej zostave mi to hraničí až s fantazmagóriami. Politika je ale aj o tom, že niekedy sa nemožné stane realitou. Veď naposledy tiež nikto netipoval, že Sieť by išla so Smerom a SNS s Mostom.

O funkciu premiéra prejavili záujem, v pomerne krátkom čase, viacerí. Kto by ním po voľbách mohol byť?

Ide o mix neštandardných osobností. Rád by som si potom pozrel priamy prenos z koaličnej rady s Kiskom, Trubanom, Hlinom, Matovičom, Sulíkom či Kollárom. Tu nejde len o ambície, ale aj o schopnosť vládnuť. Dobrým premiérom by nebol ani jeden z nich, neviem si to predstaviť. To ale neznamená, že sa to nestane.

Čo je najväčším problémom, ktorý tieto strany rozdeľuje?

Mám asi staré videnie sveta, v ktorom prevláda najmä hodnotová kompatibilita. Pri zostave, ktorú som vymenoval, sa miešajú ľavicoví extrémisti, teda PS/Spolu, s konzervatívcami v KDH, do istej miery tiež v Sme rodina či Kiskovej Za ľudí. Do toho tu máme prečudesných liberálov zo SaS, ktorí sú euroskeptickí pomaly ako Salvini, ale na druhej strane sú, čo sa týka potratov, registrovaných partnerstiev a LGBT, ultraliberálni. Už len z tohto je jasné, že je to mix normálne nespojiteľných subjektov.

Znamená to, že by potom hrozili predčasné voľby?

Nedá sa to vylúčiť, je to jedna z alternatív. Ak by súčasná opozícia išla do rizika a predsa len by zostavila vládu, dal by som do popredia jednu základnú podmienku – že tento štát niekto musí odborne spravovať. Nie je to o naplnení vlastného ega, ale najmä o zodpovednosti.

Keby sa vládu zostaviť nepodarilo, čo nastane?

Podľa ústavy to tu bude riadiť súčasná, teda dočasná vláda. Ak jej nový parlament nevysloví dôveru a odvolá ju, nastúpi úradnícka vláda. Keď sa trikrát nepodarí schváliť programové vyhlásenie novej vlády, prídu predčasné voľby.

Túžba opozície pochovať Smer je silná, takže asi sa medzi sebou budú chcieť dohodnúť. Urobia to za každú cenu?

Určite sa o to budú snažiť. Ale napríklad Pellegrini povedal, že pokojne by išiel do koalície s Kiskom. Je to silné posolstvo, ktoré nepredpokladám, že konzultoval s Ficom. Nevylučujem ani možnosť, že časť koalície bude tvoriť tzv. nový Smer so stranou Za ľudí a ešte s niekým. Potom to bude závisieť od toho, ako sa zachová Fico – či si bude klásť nejaké podmienky. Zatiaľ je to ale nečitateľné.