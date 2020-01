Opozícia kuje plány a vidí sa vo vláde

Opäť sa však stretli bez lídra OĽaNO Igora Matoviča. Ten si z toho ťažkú hlavu nerobí a kolegom z opozície odkázal, že bez jeho hnutia aj tak vláda bez Smeru nevznikne.

V centrále Za ľudí sa v utorok napoludnie stretli signatári tzv. dohody o neútočení, poprední predstavitelia koalície PS/Spolu a strán SaS a KDH. Kiska skonštatoval, že hoci sú stále témy, na ktorých sa nezhodnú, problém v tom nevidí. „Som presvedčený, že tu dnes za mnou stojí základ budúcej koalície, že spolu so mnou tu stojí jasná alternatíva k možnej vláde Smeru s ľudovcami, Kotlebovcami a SNS,“ vyhlásil bývalý prezident. „Dôležité je vedieť si definovať priority. A to bolo aj pracovnou témou dnešného obeda, aby sme sa porozprávali o prioritách, ktoré máme,“ podčiarkol Kiska.

Priority spoločné aj stranícke

Týmito prioritami majú byť spravodlivosť, zdravotníctvo a školstvo. „Sú to tri oblasti, ktoré nutne, okamžite, po 12 rokoch vládnutia Roberta Fica potrebujeme riešiť. Tu naozaj tieto tri oblasti nestrpia odklad,“ doplnil Richard Sulík (SaS). Dodal, že svojich kolegov z opozície plánuje pozvať na ďalšie stretnutie, na ktorom sa dohodnú, ako budú spolu postupovať týždeň pred voľbami. Na toto obdobie pripadne druhé výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a šéf liberálov avizuje aktivity v regiónoch. Strana SaS má na výročie vraždy rezervované aj Námestie SNP v Bratislave.

Okrem troch hlavných tém si strany stanovujú aj svoje vlastné priority. V prípade PS/Spolu je to napríklad ochrana životného prostredia, pre KDH je to zase podpora rodiny. „My sme tá konzervatívna časť. Budeme hlasovať presne tak, ako sa má o základných veciach s jasným postavením. Sme kresťanskí demokrati, boli sme aj budeme,“ uviedol Hlina.

Líder PS/Spolu Michal Truban dodal, že ďalšou prioritou je „túto krajinu zobrať z rúk oligarchov a finančných skupín a zlých politikov, ktorí nám tu vládnu“. Ocenil, že sa s predstaviteľmi opozičných strán vedia otvorene rozprávať aj o ťažkých témach. „Preto viem, že s týmito partnermi a táto skupinka ľudí dokáže prinášať dobré riešenia, dokáže byť súdržná,“ mieni Truban.

Posty si vraj nerozdeľujú

Zúčastnení politici svorne tvrdia, že zatiaľ si žiadne posty v možnej budúcej vláde neprerozdeľujú. „Voliči rozhodnú, kto z nás akú dôveru dostane. Po tom, ako voliči rozhodnú, my si sadneme, ak budeme mať dostatok hlasov, rozhodneme sa, kto a akú pozíciu bude mať. Pravdaže, víťazná strana určuje premiéra,“ povedal Kiska. Ten kedysi zastával najvyššiu ústavnú funkciu v krajine. Na otázku Pravdy, či by sa ako bývalý prezident uspokojil aj s inou ako premiérskou stoličkou – napríklad s funkciou predsedu parlamentu – neodpovedal. „Voliči rozhodnú,“ zopakoval.

Strany PS, Spolu, KDH, Za ľudí a SaS minulý rok podpísali tzv. dohodu o neútočení. Jej predmetom je záväzok, že na seba nebudú počas kampane útočiť a po voľbách nevstúpia do koalície so Smerom, SNS a s ĽS NS. Súčasťou dokumentu je aj dohoda, že ak medzi jeho signatármi nastanú nejaké problémy, vyriešia si ich vlastným zmierovacím konaním. Podľa Kisku zatiaľ takáto situácia nenastala. „Pokiaľ budú také obedy ako dnes a pri týchto našich vzťahoch, ktoré máme, ani sme to nepotrebovali a som presvedčený, že to ani potrebovať nebudeme,“ uviedol.

Päťka môže fungovať

Podľa politológa Jozefa Lenča nie je vylúčené, že táto pätica strán spolu skutočne dobre vychádza a zaobíde sa bez vážnejších konfliktov. „História Slovenska ukázala, že takéto spojenie môže fungovať, ak ho vedie líder so skúsenosťami so spájaním a politické strany k tomu pristupujú zodpovedne. Týchto päť strán sú strany, ktoré zatiaľ – niektoré vo svojej veľmi krátkej histórii – pristupujú k politike zodpovedne,“ nazdáva sa Lenč. „Z tohto hľadiska je možné konštatovať, že by takáto spolupráca mohla fungovať, ak povýšia záujem spoločenský nad záujem egocentrický. Týchto päť ešte spolu fungovať môže, otázne by bolo, ak by tam tých strán bolo viac, ak tam bude napríklad Igor Matovič (OĽaNO) alebo Boris Kollár (Sme rodina),“ hodnotí politológ.

Matovič ani Kollár v utorok na spoločnom opozičnom obede neboli. „Pánovi Matovičovi som poslal pozvanie, poslal som mu ho dvakrát. Žiaľ, bolo doručené až v okamihu, kedy už nebolo možné pozitívne zareagovať. Pána Kollára sme nepozvali,“ vysvetlil Kiska.

Matovič prostredníctvom sociálnej siete vysvetlil, že mu Kiska poslal dve správy cez aplikáciu Signal – jednu vo štvrtok, druhú v nedeľu. Aplikáciu ale dlhšie nepoužíval a pozvanie si všimol až v pondelok na obed. „Hneď som mu odpovedal a opýtal som sa, čo je to za obed. Odpísal mi, že obed je už ,passé‘. O. K., povedal som si, že žiadny obed sa teda nekoná. Až dnes som sa dozvedel, že obed bol ,passé‘ len pre mňa,“ napísal Matovič, podľa ktorého to nie je žiadna tragédia a nič sa nedeje. Dodal však, že Kiska ho mohol kontaktovať aj inak, napríklad mu zavolať alebo poslať SMS. „Stáva sa aj v lepších rodinách. Ideme spolu poraziť mafiu a zúčastnení nie sú hlúpi a veľmi dobre vedia, že bez OĽaNO žiadna vláda bez Smeru nemá žiadnu šancu vzniknúť, aj keď sa im to preveľmi nepáči. My rovnako vieme, že 50 percent mať (asi) nebudeme a budeme ich potrebovať tiež,“ dodal Matovič.

