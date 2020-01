Ak by sa parlamentné voľby konali koncom minulého roka, vyhral by ich Smer so ziskom 22,5 percenta. Nasledovali by ĽSNS (11,5 percenta) a Za Ľudí (11 percent). Účasť vo voľbách by dosiahla takmer 54 percent. Vyplýva to z volebného modelu spoločnosti Median SK. Prieskum sa realizoval od 15. novembra do 23. decembra 2019 na vzorke 1112 respondentov.