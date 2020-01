Kiska chce post ministra vnútra, napriek jeho kauzám

Kamera TV Pravda bola pritom (v 38. minúte videoprenosu), ako sa Kiska odmietol vzdať dôležitého rezortu vnútra pre jeho kauzy a povedal, že najkompetentnejšia na tento post je po voľbách Remišová. V daňovej kauze Kisku polícia začiatkom decembra minulého roka obvinila exprezidenta za pokračujúci zločin daňového podvodu vo forme organizátora.

Kiskova firma KTAG si mala len za apríl 2014 z nákladov na Kiskovu propagáciu v prezidentských voľbách vo výške asi 770-tisíc eur neoprávnene uplatniť vratku DPH v sume 146 307,82 eura. Kiska bol v tom čase nielen majiteľom, ale aj konateľom spoločnosti.

KTAG nedostala za propagáciu Kisku zaplatené a výdavok bez príjmov nemôže byť podľa daniarov daňovo oprávnený. Na Kiskovej obhajobe pritom nesedia práve slová Kisku z minulosti a súčasnosti. Kiska teraz tvrdí, že z firmy KTAG išli peniaze na jeho propagáciu s tým, že keď sa Kiska dostane do povedomia verejnosti, bude spoločnosť inkasovať peniaze za predaj jeho kníh a prednášky. Kiskov advokát Daniel Lipšic tvrdí, že keď Kiska v júni skončil na poste prezidenta, jeho prednášky prinášajú KTAG naozaj príjmy.

Obhajoba je teda postavená na to, že Kiska išiel do volieb z určitým biznis plánom. Lenže pred prezidentskými voľbami v roku 2014 Kiska v kampani tvrdil niečo celkom iné. Povedal, že nejde do politiky „kvôli peniazom alebo kvôli túžbe po moci.“ Vyjadril sa tak opakovane, napríklad aj v rozhovore pre Život.

Kiska okrem daňovej kauzy čelí aj policajnému vyšetrovaniu v pozemkovej kauze, ktoré je vo finálnej fáze. Predvolebné dianie naposledy okrem Kiskovho obvinenia ovplyvnilo aj obvinenie lídra Smeru Roberta Fica.

Pozrite si TOP 10 videí uplynulého týždňa, ktoré dokumentujú nielen súvislosti v týždni okolo diania v oblasti politiky, ale aj konfliktu na Blízkom východe a tiež relácií TV Pravda.

