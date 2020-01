Sulíkovci predstavili program, má 1 144 bodov

Viac ako tisíc opatrení na vyše 370 stranách. Liberálna SaS v sobotu predstavila svoj program, s ktorým zabojuje o priazeň voličov v blížiacich sa parlamentných voľbách. "Je to návod na to, ako konať, ako zlepšiť život v našej krajine, návod na lepšie Slovensko,” je presvedčený predseda liberálov Richard Sulík.

Sulík priblížil, že na programe pracovalo viac ako 30 odborníkov, konzultáciami prispela zhruba stovka ďalších. Kompletný program má vyše 370 strán, sedem kapitol a obsahuje 1 144 návrhov opatrení. Podľa SaS 366 z nich odbúrava byrokraciu, 344 znižuje korupciu, 671 nespôsobuje výpadok vo verejných financiách a 576 je možné realizovať ihneď. Prioritne sa chcú pustiť do tých, ktoré nezaťažujú štátny rozpočet.

"Som si vedomý, že ľudia programy nečítajú, napriek tomu je potrebné, nevyhnutné mať kvalitný program, aby sme vedeli, čo po 29. februári budeme robiť, aby sa to aj naši voliči mali možnosť dozvedieť,” povedal Sulík. Podľa jeho slov sa väčšina opatrení zhoduje s programami možných koaličných partnerov SaS.

Liberáli by chceli napríklad opäť otvoriť obchody cez štátne sviatky. Vlaky zadarmo plánujú nahradiť 75 až 80-percentnou zľavou na cestovné, a to nielen pre vlaky, ale aj pre autobusy. Zrušiť chcú obedy zadarmo, nahradiť ich plánujú vyšším daňovým bonusom na dieťa. Zaviesť chcú rovnú daň najviac 19 percent a zjednotiť a znížiť DPH. Konkrétne číslo v programe nie je, v súčasnosti je DPH 20 percent a na niektoré tovary je znížená na10 percent. Niekoľko daní chce SaS zrušiť. "Nebudeme rušiť sociálne opatrenia, ale tie najväčšie hlúposti nahradíme rozumnými vecami,” podčiarkol Sulík.

Predseda strany SaS Richard Sulík. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Programovej konferencie sa zúčastnili aj sympatizanti strany. Prišiel napríklad bývalý riaditeľ RTVS Václav Mika, ktorý mal za stranu kandidovať z 10. miesta, kandidatúry sa vzdal. Medzi hosťami bol aj bývalý prezidentský kandidát Robert Mistrík, ktorý vlani z volieb odstúpil a podporil Zuzanu Čaputovú.

Voľby sa budú konať v sobotu 29. februára. Kandiduje 25 politických subjektov. Posledný prieskum AKO pre televíziu TA3 predpovedá liberálom siedme miesto a 6,8 percenta. Vyhral by Smer (17,7 percenta) pred ĽS NS (11,7 percenta), Za ľudí (10,4 percenta), PS/Spolu (9,1 percenta), OĽaNO (8,3 percenta), Sme rodina (7,6 percenta) a SaS. Do parlamentu by sa dostali aj KDH a SNS (obaja 6,2 percenta).