Kampaň pokračuje hádkou o peniaze

Šéf SNS Andrej Danko zase hovoril o tom, že Progresívne Slovensko dostáva peniaze od firiem podnikajúcich v zahraničí. Líder PS/Spolu Michal Truban aj hovorkyňa koalície Silvia Hudáčková reagovali, že ich kampaň je transparentná, údaje o svojom financovaní zverejnili nad rámec zákona a na rovnaký krok vyzývajú aj Smer.

Truban a Danko sa v nedeľu stretli v dueli v relácii V politike televízie TA3. Viac ako o svojich prioritách hovorili o financovaní kampaní, diskusia sa zvrtla na ostrú hádku. Danko Trubanovi vyčítal, že jeho stranu financujú firmy podnikajúce v zahraničí. "Na jednej strane hovorí o odsúdení USA, ale na druhej strane mu nevadí, že firmy, ktoré zarábajú v USA, ho financujú,“ vyhlásil Danko.

Truban reagoval, že šéf národniarov klame. "Žiadne firmy zo zahraničia Progresívne Slovensko nefinancujú. Máme dary od množstva občanov,“ podčiarkol líder PS/Spolu s tým, že aj on sám strane peniaze daroval i požičal. "Veľa našich podporovateľov nám dáva pôžičky a financovali sme si to čisto transparentne,“ skonštatoval. Pripomenul, že zverejnili aj peniaze, ktoré použili mimo kampane, postupovali teda nad rámec zákona.

Dankovi však prekáža, že Trubanovej strane daroval peniaze podnikateľ z firmy Eset. Truban to potvrdil s tým, že išlo o 75-tisíc eur, ktoré dostali pred troma rokmi a túto informáciu zverejnili. "Vy v jednej vete chcete pomáhať slovenským podnikateľom, ste predsedom SNS a útočíte na slovenských podnikateľov,“ doplnil Truban. Danko kontroval, že odkedy je on predsedom SNS, nedostali "cent od žiadneho človeka, či zarába v USA alebo v Rusku“.

Financovanie načal aj Pellegrini

K financovaniu kampane sa v rovnakej relácii vyjadril aj predseda vlády a líder kandidátky Smeru Peter Pellegrini, ktorý debatoval len s moderátorom, bez politického oponenta. Podľa informácií z transparentných účtov zatiaľ Smer minul najviac – takmer 1,3 milióna eur. "Strana dosahuje vo voľbách veľký výsledok a tomu zodpovedá aj príspevok zo štátneho rozpočtu. Ide o peniaze, ktoré strana reálne dostáva od štátu na svoj chod tak, aby nebola závislá na žiadnych daroch a žiadnych pôžičkách, ani na žiadnych sponzorstvách od žiadnych firiem a mohla slobodne fungovať,“ vysvetlil premiér, odkiaľ má Smer toľko peňazí na kampaň. Povedal tiež, že iný subjekt – mimoparlamentná koalícia PS/Spolu – minul podobnú sumu, takmer 1,2 milióna eur. "Treba sa ich spýtať, kde nabrali tie prostriedky. My to máme zo štátneho rozpočtu. Netvrdím, že ich majú nelegálne, ale u nich je väčšie podozrenie, komu budú potom dlžní za tie dotácie, ktoré teraz od niekoho na kampaň majú,“ skonštatoval Pellegrini.

PS/Spolu: Všetko sme zverejnili

Koalícia PS/Spolu reagovala na slová premiéra tlačovou správou. "Všetci občania dnes vedia, že strana Smer je prelezená korupciou a sponzorským od oligarchov. Všetci ľudia počuli, ako predseda Smeru zháňal peniaze vlastnou hlavou. Je mimoriadne odvážne od premiéra Pellegriniho, predstaviteľa skorumpovanej strany Smer, ktorá ešte aj poberá peniaze od občanov zo štátneho rozpočtu, že útočí na najtransparen­tnejšiu kampaň v slovenskej histórii – kampaň PS/Spolu,“ uviedla hovorkyňa trubanovcov Silvia Hudáčková.

Kampaň koalície je podľa jej slov financovaná z pôžičiek členov a sympatizantov, ktorých mená zverejnili na webe. "Koalícia PS/Spolu zverejnila svoje presné výdavky aj pred oficiálnym štartom volebnej kampane, čo ešte neurobila žiadna iná strana. Každý občan si môže všetky tieto informácie pozrieť na našich webových stránkach a na transparentnom účte. Verejnosť dnes presne vie o našich príjmoch i výdavkoch,“ dodala. Premiéra vyzvala, aby poskytol verejnosti rovnaké informácie o kampani Smeru.

Analytik: Hlasy sa na tom lámať nebudú

Politický analytik Ján Baránek mieni, že o financovaní oponentov budú politické strany v kampani rozprávať aj ďalej. "Vyťahovať to budú, ale nejaká silná téma to nebude. Opakuje sa to každé voľby, nielen parlamentné, ale aj prezidentské. Téma je to vždy a pokiaľ budeme mať taký zlý zákon, aký máme, tak to aj témou zostane. Ale nebude to také silné, aby sa na tom lámali voličské hlasy. To určite nie,“ hodnotí analytik.

Voliči podľa neho skôr vnímajú to, odkiaľ strany peniaze majú, než to, koľko ich minuli. "Voliči vidia, že bilbordy sú, oni nie sú hlúpi, aby nevedeli, že to stojí peniaze. Skôr je zaujímavé baviť sa o tom, odkiaľ sú tie peniaze,“ podotkol Baránek.

Dankove vyhlásenia o peniazoch z firiem podnikajúcich v zahraničí podľa jeho názoru môžu na voličov fungovať len do istej miery. "Ako som povedal, voliči nie sú hlupáci a vedia, že to niekto musí financovať. Eset je slovenská firma, to, že zarábajú aj vonku, je druhá vec. Ale stále je to slovenská firma, takže si myslím, že táto argumentácia nezaberie,“ uzavrel Baránek.

Na financovanie kampaní sa koncom minulého roka pozreli odborníci z mimovládky Transparency International Slovensko. Ako najtransparen­tnejšie vyhodnotili kampane SaS a koalície PS/Spolu, najmenej transparentnou je podľa nich kampaň Smeru. Najsilnejšej vládnej strane vyčítali, že peniaze z transparentného účtu presunuli na účet agentúry hovorcu strany Jána Mažgúta, ktorá kampaň realizuje. Aktivisti to nazvali "kamuflážou“, aby kampaň nebolo vidno a nebola možná verejná kontrola. Mimovládka hodnotila 12 preferenčne najsilnejších politických strán. Strany môžu na kampaň minúť maximálne 3 milióny eur vrátane DPH. Voľby sa budú konať 29. februára.