Aplikácie na požiadanie o voľbu poštou využilo najmenej 86.000 občanov

Vyplýva to zo štatistík iniciatív Srdcom doma a Slovensko.Digital, ktoré tieto aplikácie prevádzkujú. Konečný počet žiadostí bude známy po voľbách, keď okrem Ministerstva vnútra SR poskytnú kompletné štatistiky aj obce.

MV pripomína, že rezort ani obec nemali povinnosť odpovedať na samotné doručenie žiadosti o voľbu poštou, hoci voličom odporúčalo, aby si vypýtali potvrdenie.

Ak MV alebo obec nepotvrdilo prijatie žiadosti, neznamená to, že voličovi zaniklo právo voliť. „Dôležité bolo, ak jeho žiadosť bola doručená na emailovú adresu obce/MV SR do 10. januára do polnoci a následne sa táto žiadosť spracováva a prípadne sa vyžiada doplnenie,“ priblížila Lucia Kirinovičová z tlačového odboru Kancelárie MV SR.

MV eviduje vyše 4.000 voličov bez trvalého pobytu v SR, ktorí o túto možnosť voľby požiadali. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.