Rekordný počet Slovákov bude voliť zo zahraničia

O túto formu mohli Slováci žijúci v zahraničí požiadať do 10. januára. Žiadosť bolo možné vygenerovať prostredníctvom aplikácií volby.srdcomdo­ma.sk a volby.digital. Cez prvú aplikáciu žiadosť vyplnilo 47 065 ľudí. Cez aplikáciu volby.digital tak urobilo 38 997 potenci­álnych voličov.

To predstavuje viac ako dvojnásobný nárast oproti voľbám do NR SR v roku 2016, keď si žiadosť cez aplikáciu vyplnilo 17 179 Slovákov. Celkový súčet žiadostí z oboch online formulárov je 86 062. To sa môže ešte zvýšiť o počet žiadostí podaných v listinnej podobe poštou.

Ak volič nemá trvalý pobyt na Slovensku, jeho žiadosť eviduje ministerstvo vnútra. „Konečné číslo ešte nemáme, ale počet zapísaných už presiahol štyritisíc voličov,“ odpovedal rezort na otázku, koľko takýchto Slovákov mieni voliť poštou. Rezort spresnil, že časť voličov ešte dopĺňa svoje žiadosti a odstraňuje nedostatky.

Podľa ministerstva záujem o voľbu poštou má viac ako trojnásobok voličov oproti voľbám predošlým. Najviac žiadostí eviduje ministerstvo z Česka, Rakúska, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva či Nemecka.

Žiadosť voličov s trvalým pobytom na Slovensku spracovávajú mestské a obecné úrady. V Trnave prijali 533 žiadostí, z ktorých bolo ako platných zaevidovaných 530. Podľa hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej, „niektorí nemali trvalý pobyt v Trnave, niektorí poslali žiadosť dvakrát“. Najčastejšie žiadosti prišli z Českej republiky a Spojeného kráľovstva. Žiadosti však dorazili aj z Austrálie, Kanady, Kolumbie, Kostariky, Spojených arabských emirátov, Srí Lanky či Japonska.

Ružomberok eviduje 240 žiadostí, podľa hovorcu mesta Martina Mydla, väčšina pochádza zo Spojeného kráľovstva, ale aj z Nemecka a Rakúska. Aj keď má Lučenec takmer o polovicu menej obyvateľov ako Ružomberok, v počte počet žiadostí ho prevyšuje o desiatky. Podľa vedúcej kancelárie primátorky Márie Berešovej, mesto dostalo 320 žiadostí, docestovali aj z Číny, Thajska, Singapuru či z Bangladéša.

V Levoči podľa aktuálnych údajov žije takmer 15-tisíc obyvateľov. Z nich takmer dvesto mieni voliť zo zahraničia. „Z Nemecka, Holandska, ale prišli žiadosti aj z Kórey, Izraela, Nového Zélandu, Austrálie, Ománu,“ uviedla vedúca oddelenia organizačnej a vnútornej prevádzky Jarmila Lisoňová.

V Skalici na Záhorí zasa o voľbu poštou požiadalo 102 ľudí. Mária Vašíčková z oddelenia všeobecnej správy spresnila, že Skaličania sú na takmer všetkých kontinentoch. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020 a kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí.