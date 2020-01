Program Mosta-Híd sa orientuje na školstvo, zdravotníctvo i menšiny

Nedostatok lekárov, dotačná schéma, ale aj dvojročná povinná predškolská dochádzka, problematika odborných a vysokých škôl, nedostatok odborníkov na pracovnom trhu i riešenie dlhodobej starostlivosti o seniorov. Aj to je súčasťou takmer 198-bodového programu strany Most-Híd s názvom reVÍZIA 2020. Program predstavili na stredajšej tlačovej konferencii predseda strany Béla Bugár a podpredseda Ábel Ravasz.

Bugár zdôraznil, že počet bodov programu nie je podstatný, dôležité je podľa jeho slov to, že je reálny a životaschopný. Tvrdí, že ich program vychádza z odborných skúseností i z praxe. Zdôraznil, že Most-Híd tu bol vždy preto, aby spájal a predstavoval vízie zodpovednej európskej politiky. „Do ďalších rokov budeme lepšou voľbou pre každého, komu záleží na Slovensku, jeho menšinách, občanoch a užšej spolupráci väčšiny s menšinami,“ skonštatoval.

V oblasti školstva by chcel Most-Híd podľa slov svojho predsedu presadiť napríklad predĺženie povinnej predškolskej dochádzky na dva roky. Problém vidí aj v oblasti odborného vzdelávania a vysokého školstva. „Vysoké školstvo v niektorých prípadoch produkuje na trh práce vysokoškolákov, ktorí sa vo svojom odbore nevedia zamestnať,“ poznamenal. Okrem toho podľa neho chýbajú na trhu práce napríklad inžinieri a odborníci v IT oblasti. Bugár by chcel rovnako opäť predložiť zákon o menšinovom školstve.

V oblasti zdravotníctva poukázal na problém chýbajúcich lekárov. Rozšíriť by chcel napríklad štipendijný program pre zdravotné sestry aj na lekárov. Problém vidí aj v čakacích dobách. Zdôraznil tiež problematiku starnutia obyvateľov a potrebu riešenia dlhodobej starostlivosti o starších.