ZMOS rokoval s kandidujúcimi stranami, majú záujem o spoluprácu

Politické strany majú záujem v prípade zvolenia do parlamentu spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Uviedol to predseda združenia Branislav Tréger na stredajšej tlačovej konferencii po dvojdňových rokovaniach s niektorými politickými stranami, ktoré kandidujú v parlamentných voľbách.