V Sabinove počas mítingu ĽSNS protestovali odporcovia extrémizmu

Na pódiu počas mítingu, na ktorý prišlo asi 200 ľudí, rečnil predseda ĽSNS Marian Kotleba, hovorca strany Ondrej Ďurica, poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Kecskés, ako aj bývalý poslanec NR SR Milan Mazurek. Na základe podpísaného memoranda s politickými stranami sa prihovoril aj predseda KDŽP Aliancia za Slovensko Tomáš Taraba.

„Nesúhlasíme s fašizmom na Slovensku… Nechceme fašistov vo vláde ani na Slovensku. V meste získali 11 percent hlasov, takže je to dosť. My sa musíme k tomu vyjadriť, nemôžeme stáť a pozerať sa,“ povedal občiansky aktivista Ladislav Duda a doplnil, že medzi protestujúcimi sú i ľudia z kresťanských organizácií, ktorí pôsobia v regióne. Priznal, že sú na Slovensku problémové lokality, ako však zdôraznil, Rómov nie je možné paušalizovať a poukázal na nízku kriminalitu v meste.

Nesúhlas s politikou ĽSNS prišlo vyjadriť i približne 50 ľudí podporujúcich stranu PS-Spolu. „Prišli sme ukázať ľuďom, že nenávisť a populistické reči naozaj nič neurobia. Všetci máme rovnaké problémy, ale iba o tom kričať ničomu nepomôže. Treba mať slušnú a konštruktívnu debatu, a hlavne, ako som povedal, nenávisť naozaj nič nevyrieši,“ uviedol líder koalície Michal Truban.

Podľa Ďuricu sú mítingy bežnou súčasťou ich predvolebnej kampane. „Veľa sa stretávame s občanmi a čo sa týka protestov alebo protestujúcich, tak to, samozrejme, vnímame a rešpektujeme. Každý má právo vyjadriť svoj názor, pokiaľ je to slušne a nenarúša náš riadne ohlásený a povolený míting. Vnímame to ako súčasť politického zápasu a demokracie, čiže je to v poriadku,“ povedal Ďurica s tým, že v iných mestách sa stretli zväčša s malými skupinami protestujúcich.

Súvis medzi organizovaním mítingu v Sabinove a tým, že sa tam natáčal film Obchod na korze a boli odtiaľ deportovaní Židia, odmietol. „Za minulý rok sme v rámci kampane absolvovali približne 113 mítingov. Nie je to naozaj smerované na nejaké konkrétne miesta, ani sa to nevzťahuje ku konkrétnym dátumom,“ dodal hovorca strany.