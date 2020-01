Prieskum FOCUS: Smer prvý, ale pod 19 percentami, v závese je extrémistická ĽSNS

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry FOCUS by parlamentné voľby vyhral vládny Smer so ziskom 18,7% hlasov. V závese za ním sa umiestnili Kotlebovci - ĽS Naše Slovensko s 13,6% a koalícia PS - Spolu, ktorej by svoj hlas dalo 10,5% voličov.

Agentúra FOCUS na objednávku koalície PS/SPOLU uskutočnila v dňoch 10.1. – 14.1.2020 prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1010 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: "V tohtoročných parlamentných voľbách budú kandidovať nasledujúce politické strany a hnutia. Predstavte si, prosím, že by sa už budúci víkend konali na Slovensku parlamentné voľby. Zúčastnili ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?

Strana Most-Híd by so ziskom 4% ostala pred bránami parlamentu. Do Národnej rady by sa nedostala ani Maďarská komunitná spolupatričnosť (3,7%). Podľa prieskumu by vo voľbách takisto neuspeli strany Dobrá voľba (3,3%) Tomáša Druckera, ani strana Vlasť (2,3%) Štefana Harabina. Ostatné politické subjekty získali spolu 2,3 percenta.

V prepočte na kreslá v Národnej rade SR by Smer získal 33 kresiel, ĽSNS 24 kresiel, z koalície PS-Spolu by do parlamentu zasadlo 19 poslancov a strana Za ľudí by mala 18 kresiel. OĽaNO by získalo 14 kresiel, Sme rodina 13 a KDH 11. SaS a SNS by získali zhodne po 9 kresiel.

Účasť vo voľbách by podľa prieskumu dosiahla takmer 78 percent a takmer 13 percent opýtaných by voliť nešlo. Odpovedať nevedelo 9,5 percenta respondentov.