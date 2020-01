Prieskum: Zvíťazil by opäť Smer, OĽaNO preskočilo Za ľudí

Tretí sú matovičovci, ktorí dokonca predbehli Kiskových Za ľudí či koalíciu PS/Spolu. OĽaNO a jeho koalícia by totiž získali 10 percent, Kiskovci 9,7 a PS/Spolu 8,4 percenta.

Na päťpercentnou hranicou, ktorá zaručuje vstup do parlamentu je tlačenica. SNS tiež oproti decembru klesla na 6,3 percenta, KDH by získalo 6 percent hlasov. Sme rodina a SaS rovnako – 5,6 percenta.

Pred bránami Národnej rady by zostali maďarské strany. Most-Híd však takmer siaha na potrebnú hranicu, získal by 4,9 percenta, Maďarská komunitná spoločnosť 4,3, Dobrá voľba 4,1 a Vlasť 3,8 percenta. Ďalšie politické subjekty by nezískali ani celé percento hlasov voličov.

Smer by teda do parlamentu poslal 32 poslancov. Kotlebovcom by patrilo 23 mandátov. Po 18 politikov by zastupovalo Kisku a PS/Spolu. Klub SNS by mal 12 členov, KDH o jedného menej. Kollárovci a Sulíkovci by mali po desať poslancov. Preferencie sú vyrátané z 57-percentnej účasti. 31 percent respondentov bolo nerozhodnutých a 12 percent by voliť určite nešlo.

V dňoch 10.-15.01 2020 vykonala agentúra Polis Slovakia pre TV JOJ telefonický prieskum na vzorke 1140 respondentov, starších ako 18 rokov, na území celej SR. Respondentov sme sa pýtali: Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu by ste volili?