Baránek: Progresívci zatiaľ istotu nemajú

Smer by podľa najnovšieho prieskumu agentúry Polis voľby vyhral, no v porovnaní s decembrom jeho preferencie klesli na 17,1 percenta. Mierne narástli Kotlebovci, ktorí sú s 12,4 percenta druhí. Kiskovu stranu Za ľudí (9,7) a koalíciu PS/Spolu (8,4) predbehlo hnutie OĽaNO s desiatimi percentami. Nasledujú SNS (6,3), KDH (6), Sme rodina a SaS (obidve 5,6). Most zostal pod hranicou zvoliteľnosti (4,9), za ním sú Dobrá voľba (4,1) a Vlasť (3,8).

Politický analytik Ján Baránek pripomína, že do volieb zostáva viac ako mesiac, pričom vylúčiť sa nedá žiadny výsledok.

Podľa vášho najnovšieho prieskumu Smer klesá. Čím to je?

Podpisujú sa pod to kauzy, ktorých sme svedkami. Pokles zatiaľ nie je dramatický, no dá sa z toho vysledovať celkový trend. Možno je to spôsobené aj tým, že zmene, ktorú v kampani deklaruje Peter Pellegrini, všetci voliči neuverili.

Môže sa to ešte zmeniť a začne znova rásť?

Záleží na tom, koľko ľudí pôjde voliť. Podľa prieskumu je viac ako tridsať percent stále nerozhodných. Smer, ale aj ostatné strany môžu zamerať kampaň na témy, ktoré by túto skupinu mohli pritiahnuť.

Kotlebovci mierne narástli. Je dôvod na obavy?

Ide o to, čo rozumieme pod obavami. Ak to, či Kotlebovci môžu vyhrať voľby, relevantnú odpoveď nepoznám. Vylúčiť sa však nedá nič. Za istých okolností, napríklad ak ešte príde nejaký veľký škandál, ktorý oslabí Smer, môže sa stať, že ĽS NS bude mať lepší výsledok, ako očakávame. Zámerne nehovorím, že vyhrajú voľby, lebo to by som robil paniku. Stať sa však môže všeličo, stále nám zostáva viac ako mesiac.

Opozičné strany začali proti tejto strane brojiť. Majú šancu odradiť nejakých jej voličov?

Určite nie, skôr naopak – vzniká tam efekt vzdoru. Opozícia by si mala uvedomiť, že nie sú aktivisti, ale politici.

Takže ľudí takýmto postupom skôr podráždia a naženú im ďalšie hlasy?

Presne tak. Opozičné strany by sa v prvom rade mali venovať notoricky známym témam ako zdravotníctvo, školstvo, infraštruktúra, cesty, regióny. Žiaľ, zanedbávajú ich. Táto kampaň je o tom, kto s kým po voľbách pôjde a kam, kto bude zostavovať akú vládu, kto nepôjde s Kotlebom a so Smerom. Toto voliči ale od kampane neočakávajú. Je najhoršia, akú som zažil. Veď ľudí zaujíma najmä to, ako sa bude riešiť nové prístrojové vybavenie nemocnice v ich okresnom meste.

Progresívcom preferencie tiež stále padajú. Prečo?

Tam je to najmä o Trubanovi, ktorý nie je dobrým lídrom. Vymeniť ho ale podľa mňa nemôžu. Jedine za Beblavého, tak neviem.

Hrozí im, že by sa ich koalícia nemusela dostať do parlamentu?

Závisieť to bude aj od účasti. Potrebujú sedem percent, a zatiaľ to nevyzerá tak, že by ich nedosiahli. Jeden z prieskumov ich síce posúval na hranu, ale uvidíme. Momentálne by som na ich mieste nepanikáril, ale ani nemal žiadnu istotu.

Prekvapením v prieskume je OĽaNO, ktoré by získalo desať percent. Čo im pomáha bodovať?

Hlasy im zrejme prinášajú kresťanskí politici Richard Vašečka či Anna Záborská. To bol veľmi dobrý ťah. Matovič okrem toho robí dobre kampaň pre nespokojného voliča a nehlási sa až tak jasne k rôznym pseudokoalíciám. Nerobí zásadné chyby a má politický inštinkt, ktorý ho dosť dobre smeruje. Keď ponúkol kandidátku aj KDH, voči ktorému to síce bolo vnímané ako podraz, marketingovo to vyznelo výborne.

Sulíkovci, Sme rodina, ale aj národniari sa vysokými číslami chváliť nemôžu. O čom to svedčí?

Možno ide o únavu voličov z týchto politikov a nejaké nesplnené očakávania. Dôvodov je ale viac. Typicky liberálny volič s ľavicovými hodnotami má dnes k dispozícii progresívcov. Na rozdiel od SaS sú európskejší, čo je možno mladým nadšencom bližšie. SNS stráca na Kotlebovcoch, no s Kollárom je to otázne, keďže ani predtým nemal tvrdé voličské jadro.

Most je pod hranicou zvoliteľnosti. Je už odsúdený na zánik?

Určite nie, veď ak získa aj 4,5 percenta, bude dostávať štátny príspevok. Myslím, že skôr či neskôr sa aj tak integruje s ostatnými maďarskými subjektmi.

Druckerova Dobrá voľba a Harabinova Vlasť sa na potrebných päť percent doteraz nedostali. Majú ešte šancu?

Trochu narástli, aj keď nie o veľa. Šanca tam je, ale budú sa musieť viac vymedziť nielen voči koalícii, ale aj opozičnej konkurencii. Zároveň by mali začať komunikovať témy, ktoré chýbajú.