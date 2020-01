Hlas pre ĽSNS je hlas pre Smer, tvrdí PS/Spolu

Ľudí k voľbe extrémizmu motivuje pocit sklamania z doterajších vládnych garnitúr aj dezinformácie v oblasti hodnotových tém a národnostných menšín. Na pondelkovej tlačovej konferencii to skonštatovala podpredsedníčka neparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS) Irena Bihariová.

Líder koalície PS/Spolu Michal Truban dodal, že je potrebné chodiť do regiónov a vysvetľovať, prečo fašisti nesmú vyhrať voľby. Povedal, že hlas pre ĽSNS je hlas pre Smer. Predseda Smeru Robert Fico a premiér Peter Pellegrini (Smer) povolebnú spoluprácu s ĽSNS odmietajú.

„Voliči na jednej strane cítia apatiu a nemajú chuť ísť voliť, pretože od roku 1989 ich každá vládna garnitúra nejakým spôsobom podviedla. Vnímame časť voličstva, ktorá je naozaj znechutená,“ podotkla Bihariová s tým, že možno aj z „trucu“ dajú voliči hlas práve ĽSNS. Zároveň poukázala na program ĽSNS, ktorý podľa nej nehovorí o riešeniach potrebných na riešenie problémov ľudí.

Ďalší motív vidí v hodnotových témach a otázkach menšín. Tieto oblasti sú podľa nej plné dezinformácii. „Samotné extrémistické sily škaredo manipulujú voličov a podsúvajú im fiktívnych vinníkov,“ skonštatovala. V tejto súvislosti kritizovala, že politici, ktorí by toto mali vysvetľovať, často sami „zamorujú“ verejnú debatu klamstvami a dezinformáciami.

Blaha s Uhríkom

Sklamanie voličov vidí ako motív voličov kotlebovcov aj programový líder koalície Miroslav Beblavý. „Nerobím si ilúzie, že jedným rozhovorom to zmeníme,“ podotkol s tým, že množstvo ľudí stále váha a aj preto je potrebné sa s nimi rozprávať.

Smer podľa Beblavého prevzal vo volebnej kampani obsah a slová ĽSNS. „Tieto dve strany sa zbližujú. Čerešničkou na torte bola nedávno zverejnená fotka, na ktorej sa spoločne ocitli Ľuboš Blaha (Smer) a Milan Uhrík (ĽSNS). Som v šoku, že pán Blaha je aj po zverejnení fotky naďalej na kandidátke Smeru. Keby sa s členom ĽSNS odfotil ktokoľvek z kandidátky PS/Spolu, na kandidátke už dávno nie je,“ priblížil Beblavý.

Truban poznamenal, že voľby stále môžu vyhrať štyri strany, teda Smer, ĽSNS, Za ľudí a PS/Spolu. K výhre PS/Spolu podľa jeho slov chýbajú tri percentá, a preto chcú naďalej chodiť do regiónov.

V prvom rade chcú ľuďom hovoriť, že hlas pre kotlebovcov je hlas pre Smer, v horšom prípade hlas hodený do koša, pretože ich hlasy pripadnú spoločnej koalícii ĽSNS so Smerom. Poukázal pri tom aj na ich spoločné hlasovania v Národnej rade SR. „Potrebujeme ísť do regiónov. Potrebujeme ľuďom vysvetľovať, prečo nás majú voliť, prečo nemajú voliť fašistov a prečo nemajú voliť nenávisť,“ dodal s tým, že PS/Spolu urobí všetko preto, aby vyhrali voľby.

Povolebnú spoluprácu s ĽSNS po februárových parlamentných voľbách odmietajú koaličné i opozičné strany. Ich lídri sa tak vyjadrili aj počas víkendových diskusných relácií. Predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko opäť potvrdil, že nepôjde do koalície, v ktorej by jedna zo strán bola ĽSNS. Rovnako sa vyjadril aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Spoluprácu s kotlebovcami odmieta tiež premiér Peter Pellegrini. Smer sa považuje za protifašistickú stranu.