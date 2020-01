V januári by voľby vyhral Smer, nasledujú ĽSNS a PS-Spolu

Ak by sa parlamentné voľby konali v januári, vyhral by ich Smer so ziskom 17,1 percenta hlasov. Nasledovala by ĽSNS, ktorá by získala 11 percent, a koalícia PS-Spolu so ziskom 10,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý sa realizoval od 15. do 17. januára na vzorke 1000 respondentov na objednávku televízie TA3.

V prieskume preferencií nasleduje strana Za ľudí s 10 percentami. OĽaNO by získalo 8,4 percenta, nasledovalo by hnutie Sme rodina so 7,9 percenta a SaS, ktoré by získalo 6,7 percenta. SNS by mala 5,9 percenta a KDH 5,5 percenta.

Do parlamentu by sa nedostali strany Most-Híd (4,2 percenta), Dobrá voľba (3,4 percenta), Maďarská komunitná spolupatričnosť (3,2 percenta) ani Vlasť (2,3 percenta).

Pod hranicou jedného percenta ostalo 12 politických subjektov. Demokratická strana by získala 0,8 percenta. Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby, Hlas ľudu a Socialisti.sk by získali zhodne po 0,6 percenta. Starostovia a nezávislí kandidáti by podľa prieskumu mali 0,5 percenta hlasov. Máme toho dosť! by získali 0,3 percenta.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Slovenské hnutie obrody Slovenská liga a Práca slovenského národa by mali zhodne po 0,2 percenta. Podľa prieskumu by nula percent získali 99 % – občiansky hlas a Hlas pravice.

V prepočte na kreslá v Národnej rade SR by Smer získal 31 kresiel, ĽSNS 20 kresiel, z koalície PS-Spolu by do parlamentu zasadlo 19 poslancov a strana Za ľudí by mala 18 kresiel. OĽaNO by získalo 15 kresiel, Sme rodina 14 a SaS 12. SNS by získalo 11 mandátov a KDH 10 kresiel.