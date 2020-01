Šancu vyhrať voľby majú štyri strany. Druhý hlas ukazuje ich možnú silu

Podľa sociologičky Silvie Porubänovej je potrebné poukazovať, že fašizmus a extrémizmus sú nebezpečné. Strany by sa však namiesto dištancu mali sústrediť na vlastné pozitívne posolstvá.

Potenciál Kotlebovcov je podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý si objednali progresívci, 18,2 percenta. Nasleduje Kiskova Za ľudí (17,7) a PS/Spolu (17,5 percenta). Najsilnejší Smer má 22,7 percenta. Podľa preferencií tzv. prvej voľby by za Smer hlasovalo 18,7 percenta respondentov, ĽS NS by získala 13,6 a PS/Spolu 10,5 percenta.

Ukáže sa po voľbách

Martin Slosiarik z agentúry Focus pripomína, že druhý hlas je v prieskumoch indikácia, ktorá ukazuje užší potenciál konkrétnej strany.

„Po otázke, koho by ľudia volili, nasleduje ďalšia s tým, komu by dali druhý hlas. Ide o to, že ak by človeka sklamala strana, ktorú preferuje ako prvú, je pravdepodobné, že by prešiel k tejto druhej voľbe. Stále je tam teda priestor na to, aby sa strany nejako snažili osloviť takýchto voličov,“ objasnil Slosiarik.

Nárast Kotlebovcov pripisuje tomu, že pre časť ľudí sa stávajú akceptovanou stranou. „Dnes je tu väčšia masa, ktorá si vie predstaviť, že by im dala svoj hlas. Na rozdiel od minulosti, keď sa ich potenciál pohyboval na úrovni osem, maximálne dvanásť percent. V súčasnosti je ich potenciál v stranách Vlasť, Smer, ale tiež Sme rodina, ktorých voliči uvádzajú ako druhú možnosť ĽS NS,“ vysvetlil.

Stúpajúce hlasy pre Kotlebovcov sú podľa Slosiarika reakciou na stav spoločnosti. Ich volič vraj nedôveruje štandardným politickým subjektom, vidí, že spoločnosť nefunguje a zrejme mu imponuje, ako táto strana komunikuje bezpečnosť či poriadok. „Svoju úlohu zohrávajú tiež kauzy, ktoré porozprával Kočnerov trezor, a to, ako sú politici prepojení s oligarchami,“ poznamenal.

Napriek tomu, že všetci sa od extrémistov dištancujú a odmietajú povolebnú spoluprácu s nimi, Slosiarik upozorňuje, že koalície sa tvoria deň po voľbách a nie pred nimi. „Väčšine strán verím, že to myslia naozaj vážne. V minulosti sme ale boli aj svedkami toho, že po voľbách niektorí dokážu zmeniť svoj názor. Keby v súčasnosti niekto povedal, že si takúto spoluprácu vie predstaviť, uškodil by si. Všetko ale ukážu až konečné čísla,“ dodal.

Syndróm odvrhnutého

Sociologička Silvia Porubänová v tejto súvislosti poukázala na predvolebné debaty, ktorých frekvencia sa v ostatných dňoch zvyšuje. Podľa nej sa stúpajúce preferencie Kotlebovcov budú interpretovať tak, že ide o výsledok vystupovania ich lídra v týchto debatách. „Ja si to však nemyslím, lebo tá strana v ostatnom období neprišla so žiadnymi prekvapujúcimi riešeniami, námetmi či bodmi programu. Dokonca sa nemôžu pochváliť ani tým, že by regrutovali nejaké atraktívne osobnosti,“ hovorí sociologička s tým, že ťažia skôr zo všeobecnej frustrácie slovenských voličov.

Extrémistom vraj prospieva aj ich zdanlivá pasivita a práve to, že sú ticho. Frustrovaní ľudia, ktorí majú pocit, že nemajú koho voliť, sa obracajú k tejto strane. „Čím viac sa zdôrazňuje dištanc od akéhokoľvek dialógu s ňou, paradoxne sa prejavuje syndróm odvrhnutého subjektu, ktorému sa zdanlivo ubližuje. To vplýva na to, že časť voličov sa k nej môže utiekať. Majú pocit, že sú vylučovaní, a preto, že s nimi nikto nechce nič mať, prejavia im svoje sympatie,“ mieni Porubänová.

Aktivitu niektorých strán bojovať s rastúcimi preferenciami Kotlebu vníma ako márnu snahu. „Samozrejme, chcú poukázať na to, aký je extrémizmus a fašizmus nebezpečný. S tým môžu osloviť humanisticky a demokraticky orientovaných ľudí, ale nie je dobrou taktikou vymedzovať sa voči ĽS NS. Takýto postup nie je dobrý voči komukoľvek vo finále predvolebnej kampane,“ povedala.

Podľa nej sa treba sústrediť skôr na vlastné pozitívne posolstvo – čím je strana výnimočná a oddeľuje sa od ostatných. Zopakovala, že ak Kotleba nebude robiť vôbec nič a len naďalej zostane slušný, neútočný a usmievajúci sa, jeho percentá porastú.