Kampaň proti Kotlebovi môže priniesť trpké ovocie

Politické strany presunuli svoje predvolebné ťaženie do regiónov a stretávajú sa s voličmi. Dominuje kampaň proti extrémizmu a konkrétnej strane ĽSNS. Je to správna stratégia? „Môže to byť dvojsečná zbraň,“ upozorňuje v podcaste komentátor denníka Pravda Marian Repa.