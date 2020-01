SNS predstavila volebný program. Prioritami sú diaľnice, zdravotníctvo a školstvo

Na straníckom stretnutí v Nitre to povedal predseda SNS Andrej Danko. Podľa jeho slov bude pre SNS dôležité aj nastavenie nového fungovania štátnej správy a reorganizácia ministerstiev.

Podľa Danka by na Slovensku mohla byť dobudovaná sieť diaľnic počas niekoľkých rokov. „Na výstavbu si dokážeme bez problémov požičať sedem miliárd eur. Bude však treba zmeniť podmienky verejného obstarávania a stavebný zákon. Dnes sú úseky sekané, neexistuje jedna projekčná kancelária, ktorá by to strážila. Bude potrebné zaviesť absolútne tvrdé vyvlastňovanie pozemkov. Treba prestať so ,slniečkarskými' rečami o ochrane majetkových práv. To chce pevnú ruku a nielen ,trepanie'. Keď nepríde pevná ruka na Slovensko, nikdy nič nebude,“ zdôraznil Danko, podľa ktorého v prípade, že SNS bude opäť vo vláde, bude žiadať ministerstvo dopravy.

Ako pripomenul, strana chce v nasledujúcom období pokračovať v opatreniach, ktoré už začala realizovať. „To znamená 15 percent pre všetkých podnikateľov, zdvíhať dôchodky, znižovať DPH na potraviny. Pre Slovensko je jediná cesta to, o čo sa snažíme my. Nie extrémny liberalizmus ani fašizmus, ale dobré vzťahy na východ aj na západ,“ povedal Danko.

Ministerka školstva Martina Lubyová uviedla, že strana chce aj v ďalšom období pracovať na skvalitňovaní školstva. „My nemáme iba brožúrky, ale schválený Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, konkrétne opatrenia schválené vládou, presnú mapu, ako sa majú realizovať. Máme riešenia, ktoré môžu znamenať miliardy pre školstvo, ktoré chceme dostať na európsku špičku,“ uviedla Lubyová.

Podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej sa aj vďaka SNS podarilo získať pre poľnohospodárov milióny eur. „Darí sa nám zvyšovať aj potravinovú sebestačnosť Slovenska. Tu sa nám podarilo odraziť od dna a z 36 percent ju zvýšiť na 41 percent. Myslím si, že do roku 2030 by bolo možné zabezpečiť úplnú potravinovú sebestačnosť našej krajiny,“ povedala Matečná.

Pri vyjednávaní o budúcej vláde je SNS podľa Danka pripravená rokovať s každým, s kým má programové prieniky. Vylúčení sú podľa jeho slov extrémna ľavica aj pravica, liberáli i kotlebovci a subjekty bez politických štruktúr.

„Neviem si predstaviť, že by si vo vláde Boris Kollár zobral ministerstvo vnútra alebo že by Igor Matovič po tých daňových problémoch bol minister financií, alebo že by pán Truban s holou hlavou, aby mu niekto nezobral vzorku vlasov na odber a kontrolu, šiel do Bruselu, aby Veronika Remišová zobrala vnútro. Chcem poďakovať Smeru, že konečne vylúčil zo spolupráce kotlebovcov a fašistov. Aby sa nestalo, aby nejaký človek ako Milan Mazurek bol ministrom obrany alebo aby človek, ktorý dopichá niekoho, ako sa to stalo okresnému funkcionárovi ĽSNS v Poprade, mal nejakú verejnú funkciu, alebo aby pravá ruka Mikuláša Černáka pracovala v nejakej bezpečnostnej zložke,“ dodal Danko.