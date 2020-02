Matovič chce dať hlasovať o budúcom volebnom programe

VIDEO: Ako chce Matovič korupčníkom klepnúť po prstoch

"Chceme ľuďom umožniť, aby v týchto voľbách po prvýkrát neprehral nikto,“ vyhlásil Igor Matovič. Vysvetľoval, že osem z desiatich ľudí je po parlamentných voľbách nespokojných. Časť je rozčarovaná do tej miery, že nejde voliť, časť voličov dá hlas stranám, ktoré sa do parlamentu nedostali, časť preto, že sa myšlienky, pre ktoré volili, nedostali do programového vyhlásenia vlády.

Preto chce OĽaNO spustiť akési všeľudové hlasovanie o tom, čo by malo hnutie presadiť v programovom vyhlásení budúcej možnej vlády. Matovič predstavil jedenásť otázok, v ktorých by mali voliči hlasovať buď za, alebo proti.

Páči sa vám nápad Igora Matoviča spustiť "všeľudové" hlasovanie o programe? Šéf OĽaNO chce položiť ľuďom otázky a podľa ich rozhodnutia posudzovať vstup do prípadnej vládnej koalície. áno nie neviem Zobraziť výsledky ankety nie 54,5% áno 41,4% neviem 4,0%

Sú medzi nimi otázky, či by mala byť zavedená hmotná zodpovednosť politikov, bezplatné objednávanie k lekárovi, operácia do dvoch týždňov pri podozrení na onkologické ochorenie, bezplatné cestovanie vo vlakoch, autobusoch a MHD pre deti, študentov, dôchodcov a vozičkárov. OĽaNO však chce aj vedieť, či voliči súhlasia so zavedením elektronického hlasovania vo voľbách alebo s desaťpercentnou zľavou zo všetkých poplatkov štátu pre toho, kto sa zúčastní parlamentných volieb. Hlasovanie by malo byť spustené tento víkend.

Otázok by malo byť maximálne tridsať. „Keď budeme súčasťou budúcej koalície, to, za čo hlasovali, to, čo presadili, my presadíme do programového vyhlásenia vlády tak, že v prvom roku budúcej vlády to bude splnené,“ vyhlásil Matovič. Konkrétna otázka sa stane podmienkou hnutia na vstup do koalície, ak ju podporí nadpolovičná väčšina hlasujúcich.

Ďalšie opozičné strany Matovičove slová vnímajú aj ako pokus o vydieranie. SaS vyhlásila, že svoj vstup do vládnej koalície nebude podmieňovať žiadnym zo svojich vyše tisíc návrhov riešení.

"Nesúhlasíme s tým, aby o tom, či budeme mať stabilnú vládu, ktorá urobí na Slovensku poriadok, rozhodovala internetová anketa,“ vyhlásil líder koalície PS/Spolu Michal Truban. Vo vyhlásení sa Matovič dotkol aj incidentu z piatkového večera v Trnave, keď mali po predvolebnom mítingu extrémisti napadnúť politikov neparlamentných strán.

"Na námestiach nám bojujú dve skupiny ľudí, pomaličky sa už blížime do občianskej vojny,“ vyhlásil líder opozičného hnutia s tým, že je potrebné rozprávať sa s voličmi extrémistických strán.