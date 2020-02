Organizácie vyzvali strany k ambicióznejšej ochrane životného prostredia

Environmentálne organizácie to uviedli v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslal Radek Kubala, kampanier Greenpeace Slovensko. Vychádzajú pritom zo zhodnotenia, ktoré urobili na prelome roku, kedy známkami A+ až E hodnotili volebné programy politických strán z hľadiska plánov na ochranu životného prostredia. Známku A+ nezískala žiadna politická strana.

Aktivisti stanovili tri požiadavky, ktoré musí Slovensko podľa nich naplniť, ak sa chce vyhnúť zničujúcim následkom klimatickej krízy. Prvou požiadavkou organizácií je záväzok podporiť cieľ zníženia emisií v Európskej únii (EÚ) o 65 percent do roku 2030. Podľa analýzy CAN Europe, ktorá vychádza z metodiky Medzivládneho panelu OSN pre zmeny klímy (IPCC), je to potrebný záväzok na to, aby sa Slovensko vyhlo otepleniu o 1,5 stupňa Celzia.

Uhlíková neutralita do roku 2040

Strany by sa ďalej mali zaviazať, že vypracujú plán, ktorý zabezpečí dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040. Súčasný plán EÚ počíta s dosiahnutím uhlíkovej neutrality do roku 2050. Vedecké výpočty však ukazujú, že pokiaľ bohatšia časť sveta nedosiahne uhlíkovú neutralitu o desať rokov skôr, následky klimatickej krízy už neodvráti. Treťou požiadavkou je záväzok začať s transformáciou slovenskej energetiky s cieľom dosiahnuť sto percent energie z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2050. Že je to reálne podľa organizácií dokazuje najnovšia štúdia Stanfordskej univerzity, podľa ktorej môže 139 štátov, vrátane Slovenska, prejsť do roku 2050 na energiu čisto z obnoviteľných zdrojov.

„S plánmi politických strán na riešenie klimatickej krízy nie sme spokojní. Ak chceme chrániť to čo je pre nás dôležité: rozmanité lesy, úrodná pôda, či čistá voda, a zabezpečiť udržateľnú budúcnosť ľudstva, potrebujeme od kandidujúcich politických strán viac,” povedala programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková. Na reakcie politických strán počkajú do 24. februára. Organizácie však vopred avizujú, že tri požiadavky, ktoré stanovili sú tie najdôležitejšie, ale nie jediné, ktoré vzhľadom na klimatickú krízu majú.

Najlepšie hodnotenie plánu je A

V zhodnotení programov politických strán z hľadiska ochrany životného prostredia nezískal hodnotenie A+ žiaden politický subjekt kandidujúci vo februárových parlamentných voľbách. Hodnotenie A od mimovládok získala iba koalícia Progresívne Slovensko/Spolu. Hodnotenie B dosiahli strany Za ľudí a Sme rodina. Známkou C- boli ohodnotené strany Dobrá voľba, Kresťanskodemo­kratické hnutie, Most-Híd a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Známku D získala strana Sloboda a Solidarita, známku E dostali Smer-sociálna demokracia a Slovenská národná strana.