Ústavný súd odmietol podanie skupiny poslancov týkajúce sa práva voliť zo zahraničia

Ustanovenia volebného zákona neumožňujú pri voľbách do Európskeho parlamentu, voľbách prezidenta SR, voľbách do orgánov samosprávnych krajov a voľbách do orgánov samosprávy obcí voliť zo zahraničia občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a tiež občanom, ktorí sa v čase volieb zdržiavajú mimo územia SR.

Ako sa uvádza v podaní na ÚS SR, podľa poslancov tak volebný zákon znevýhodňuje časť občanov Slovenskej republiky. Podľa navrhovateľov sú tým ich základné práva a slobody, najmä právo zúčastňovať sa na správe veci verejných, obmedzené.

„Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna dnes rozhodol, že návrh skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky odmieta pre nesplnenie zákonom ustanovených náležitostí. Plné znenie rozhodnutia s odôvodnením bude zverejnené na webovom sídle ústavného súdu v súlade s doterajšou praxou,“ uviedla Ferencová.

Ústavný súd na stredajšom zasadnutí pléna prijal na ďalšie konanie iný návrh poslancov, ktorý sa týka zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení. Skupina 41 poslancov podala na ÚS SR návrh na začatie konania o súlade predmetných právnych predpisov s ústavou.

Novelou zákona o zdravotnom poistení, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2017, došlo k zrušeniu maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na zdravotné poistenie. Ten v tom čase predstavoval 60-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve.