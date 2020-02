Čo hovoria strany na výsledky v predvolebnom prieskume Pravdy?

Igor Matovič, predseda OĽaNO: Veľmi si vážime stupňujúcu sa dôveru ľudí k nášmu hnutiu. Od momentu zverejnenia kandidátky sa veľmi často stretávame s názorom ľudí, že nás budú voliť preto, lebo OĽaNO má najlepšiu kandidátku, a boj proti korupcii sme si poctivo odmakali. Robíme jednoducho politiku inak, čoho znakom je aj to, že umožníme voličom všetkých strán, aby rozhodli o tom, čo máme presadiť do programového vyhlásenia budúcej vlády.

PS/Spolu: Nebudeme komentovať prieskum.

Andrej Kiska, predseda Za ľudí: Ideme do finále. V agentúre Polis sme trošku narástli oproti minulému mesiacu, ale uvidíme v AKO a vo Focuse. Ak by to skončilo takto, demokratická opozícia bude mať veľmi tesnú väčsinu. Igor Matovič bude zaujímavý premiér.

Boris Kollár, predseda Sme rodina: Pre mňa je veľmi dôležitý trend, že v každom jednom prieskume hnutie Sme rodina rastie. To znamená, že som veľmi rád, pretože proste vidím, že robíme dobrú politiku, vidím že sme zostavili dobrý program, a preto za seba môžem povedať, že som s tým spokojný.

KDH: V tejto chvíli nechceme komentovať prieskumy.

SaS: Odkedy SaS prieskumy pred voľbami 2016 nedávali viac ako 5,5 percenta, a nakoniec sme mali vyše 12, a odkedy sa Juraj Droba stal županom napriek tomu, že v prieskumoch bol vždy prinajlepšom tretí, prieskumy nijako nepreceňujeme. Samozrejme, netreba ich ani podceňovať, sú pre nás jednou z motivácií urobiť všetko pre to, aby sme náš program a riešenia, odborníkmi vyhodnotené ako najlepšie pre Slovensko, dostali na vedomie čo najviac ľuďom.

Tomáš Drucker, predseda Dobrá voľba: Verím, že ľudia už poznajú stranu a vo volebnom výsledku to bude oveľa lepšie číslo ako pomyselná hranica päť percent.