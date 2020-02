Prieskum: Smer vedie, OĽaNO je na čele opozície

Voľby by s päťpercentným náskokom vyhral vo februári vládny Smer, vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry Polis pre diskusnú reláciu Na hrane televízie JOJ. Podľa prieskumu Smeru dôveruje 17,3 % voličov, druhému hnutiu OĽaNO 12,2 % opýtaných. Na treťom mieste sa umiestnila ĽSNS so ziskom 10,2 %.

Koalícia PS/Spolu a Kiskova strana Za ľudí by mali zhodne po 9,5 %. Sme rodina získala 7,1 %, nasledujú tri strany tesne nad päťpercentnou hranicou – KDH 5,6 %, SNS 5,3 % a SaS 5,2 %.

Za bránami Národnej rady by skončil Most-Híd s výsledkom 4,9 %, Druckerova Dobrá voľba so 4,6 % ale aj Harabinova Vasť so 4,1 %.

Prieskum volebných preferencií vyhotovila agentúra Polis pre politickú diskusnú reláciu TV JOJ Na hrane.

Výsledky merania agentúry potvrdili výsledky exkluzívneho prieskumu pre Pravdu.

V parlamente by teda získala strana Smer 32 kresiel, OĽaNO 22 a Kotlebovci 19. Po 17 poslancov by mali PS/Spolu a Za ľudí, Sme rodina 13. Po desať zákonodarcov by získalo KDH, SNS a SaS.