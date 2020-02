Regionálne problémy opozičnej koalície

Branislav Gigac Autor: Flight radar

Gigac poukazuje na jej pozemkovú kauzu a praktiky ľudí, ktorými je obklopená. Progresívci však za Macháčkovou stoja.

Gigac je študentom tretieho ročníka politológie na Univerzite Komenského v Bratislave a bol pri tom, keď v hlavnom meste vznikalo Progresívne Slovensko. Ako jeho člen uspel v komunálnych voľbách a stal sa mestským poslancom v Prievidzi. Prvý konflikt sa objavil krátko predtým. „Ťažko sa mi presadzovalo, aby sme nepodporili súčasnú primátorku Katarínu Macháčkovú. Paradox je, že naše hnutie nakoniec vstúpilo do tunajšej opozičnej koalície s ďalšími stranami ako SaS, KDH, OĽaNO či Sme rodina a mali sme dobrého kandidáta,“ hovorí Gigac.

VIDEO: Prečo sa Branislava Gigac rozlúčil s Progresívnym Slovenskom.

Pokračuje, že predsedníctvo viackrát informoval o pozemkovej kauze Macháčkovej. Jej dom totiž stojí v lukratívnej lokalite na bývalom mestskom pozemku. Je síce štvrtou majiteľkou pozemku, no predtým ho vlastnili s ňou prepojení ľudia. „Kritizujeme rôznych politikov či strany za ich kauzy, no keď to robí niekto od nás, nevieme voči nemu vyvodiť akúkoľvek mieru zodpovednosti,“ povedal Gigac. Pripomenul, že zákonné faktory v súvislosti s pozemkovou kauzou porušené neboli, no má veľký morálny a etický aspekt.

„Oficiálne som oslovil členov nášho predsedníctva, aby so mnou začali komunikovať intenzívnejšie. Do môjho minulotýždňového odchodu sa mi však neozvali,“ poznamenal. K záležitostiam okolo Macháčkovej sa vraj vedenie hnutia nestavalo ako k problematickým. Gigac však tvrdí, že podľa jeho informácií sa Macháčková netají ministerskými ambíciami. „Hovorí o tom pred zamestnancami mestského úradu. Povráva sa, že by mala byť ministerkou pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Zriadenie takéhoto rezortu má koalícia aj v programe,“ podotkol. Macháčková sa k ministerskej ambícii nevyjadrila, nekomentovala ani ďalšie Gigacove výčitky. „Jeho odchod z PS, aj s typickým teatrálnym osočovaním, je len ďalšia názorová zmena poslanca. Pán Gigac vo svojom mladom veku už stihol verejne glorifikovať komunizmus, byť členom SZM, Mladých sociálnych demokratov, podporovať SNS, za primátora podporiť bývalého člena HZDS, za župana kandidáta Smeru a teraz odchádza z ďalšej politickej strany,“ reagovala Macháčková svojsky.

Hovorkyňa PS Silvia Hudáčková tvrdí, že predsedníctvo bolo s Gigacom v kontakte a rešpektuje jeho osobné rozhodnutie. „Strany PS a Spolu majú najprísnejšie prihlášky, v ktorých kandidáti musia uviesť množstvo údajov a prešli podrobným interným preverovaním,“ povedala Hudáčková na margo pochybností okolo Macháčkovej. Za podstatnú považujú okamžitú reakciu v prípade, že sa preukážu dôvodné pochybnosti či pochybenia kandidátov alebo funkcionárov.