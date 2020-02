Prieskum AKO potvrdil vzostup matovičovcov

Voľby do NR SR by vyhral Smer so ziskom 17,3 %, druhé skončilo hnutie OĽaNO so ziskom 13,5 %. Tretí by boli Kotlebovci-ĽSNS so ziskom 11,8 %. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre televíziu TA3 vypracovala agentúra AKO. Na vzostup OĽaNO ako prvý upozornil predvolebný prieskum denníka Pravda od agentúry Polis.

Nasleduje strana Za ľudí Andreja Kisku s podporou na úrovni 9,5 % a koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu s 8,7 percentami.

Do parlamentu by sa ďalej dostala strana Sme rodina so ziskom 6,4 %, SaS s 5,8 %, KDH s 5,3 % a tesne aj SNS s 5,1 percentami.

Pred bránami NR SR by zostal Most-Híd (4,5 %) a Dobrá voľba (4,1 %). Ostatné strany by získali menej ako štyri percentá.

Do parlamentu by sa dostalo celkovo deväť politických subjektov. Smer by získal 31 poslaneckých mandátov, OĽaNO 24, Kotlebovci 21, Za ľudí 17, PS/Spolu 16, Sme rodina 12, SaS 10, KDH 10 a SNS deväť.

Určite by išlo voliť 65,2 percenta oslovených voličov. Asi by išlo voliť 19,5 percenta. Určite by nešlo voliť 7,5 percenta voličov.

Agentúra AKO uskutočnila prieskum volebných preferencií formou telefonického dopytovania v dňoch 3. až 6. februára. Výberovú vzorku tvorilo 1 000 respondentov.

Podľa prieskumu, ktorý robila agentúra AKO ešte začiatkom januára, bola situácia úplne iná. OĽaNO v ňom skončilo na piatom mieste s 8,3 percentami.