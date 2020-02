Matovič spúšťa hlasovanie o programe

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) dnes o 15.00 hod. spustil hlasovanie o programových prioritách. Chce zapojiť ľudí do hlasovania o programovom vyhlásení budúcej vlády.

Ľudia môžu hlasovať na webstránke rozhodni.to.

"Chceme ľuďom umožniť, aby v týchto voľbách po prvýkrát neprehral nikto,“ vyhlásil Igor Matovič. Vysvetľoval, že osem z desiatich ľudí je po parlamentných voľbách nespokojných.

Preto sa rozhodli OĽaNO spustiť akési všeľudové hlasovanie o tom, čo by malo hnutie presadiť v programovom vyhlásení budúcej možnej vlády. Matovič predsavil otázky, na ktoré budú ľudia hlasovať pre alebo proti.

Sú medzi nimi otázky, či by mala byť zavedená hmotná zodpovednosť politikov, bezplatné objednávanie k lekárovi, operácia do dvoch týždňov pri podozrení na onkologické ochorenie, bezplatné cestovanie vo vlakoch, autobusoch a MHD pre deti, študentov, dôchodcov a vozičkárov. OĽaNO však chce aj vedieť, či voliči súhlasia so zavedením elektronického hlasovania vo voľbách alebo s desaťpercentnou zľavou zo všetkých poplatkov štátu pre toho, kto sa zúčastní parlamentných volieb.

Iné strany nesúhlasia

Ďalšie opozičné strany Matovičove slová vnímajú aj ako pokus o vydieranie. SaS vyhlásila, že svoj vstup do vládnej koalície nebude podmieňovať žiadnym zo svojich vyše tisíc návrhov riešení.

"Nesúhlasíme s tým, aby o tom, či budeme mať stabilnú vládu, ktorá urobí na Slovensku poriadok, rozhodovala internetová anketa,“ vyhlásil líder koalície PS/Spolu Michal Truban.