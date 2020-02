Prieskum MVK: Ak by boli voľby koncom januára, vyhral by Smer, nasleduje ĽSNS

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom januára, vyhral by Smer so ziskom 21,9 percenta hlasov. Nasledovala by ĽSNS s 12,7 percenta a OĽaNO s 8,9 percenta. Volieb by sa nezúčastnilo 56,1 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry MVK, ktorý sa realizoval od 24. do 31. januára na vzorke 1123 respondentov. Išlo o multiklientský výskum realizovaný kvótnym výberom a technikou štandardizovaného rozhovoru prostredníctvom anketárskej siete.

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostala aj strana Za ľudí (8,5 percenta), koalícia PS-Spolu (8,1 percenta), KDH (7,5 percenta), Sme rodina (6,5 percenta) a SNS (6 percent).

Smer by tak v parlamente získal 41 mandátov, ĽSNS 24 a OĽaNO by disponovalo 17 poslaneckými miestami. Strana Za ľudí by do parlamentu delegovala 16 zákonodarcov. Koalícia PS-Spolu by obsadila 15 miest v pléne, KDH 14 a Sme rodina 12. SNS by získala 11 kresiel.

Pod hranicou piatich percent na postup do parlamentu by ostali Maďarská komunitná spolupatričnosť (4,6 percenta), SaS (3,8 percenta), ako aj Dobrá voľba a Most-Híd (zhodne po 2,9 percenta). Strana Vlasť by získala 2,4 percenta a Socialisti.sk 1,1 percenta.

Menej ako jedno percento by získala Demokratická strana (0,7 percenta). Máme toho dosť! (0,6 percenta). Ostatné by podľa prieskumu celkovo volilo 0,9 percenta voličov.