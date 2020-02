Strana Vlasť svoje preferencie manipuluje, hovorí sociológ Slosiarik

„Je to len zámerná manipulácia na spochybnenie skutočných preferencii. Asi je cieľom aj mobilizácia vlastného elektorátu,“ povedal sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus.

Vlasť uvádza v grafe voličské preferencie od agentúry AKO 2,3 percenta, od agentúry Polis 3,9 percenta a od agentúry Focus 7,2 percenta. Zároveň pri údaji Focusu je hviezdička s odkazom, že ide o potenciál. Podľa sociológa si tak robí alibi, že na to upozornili.

Focus však v skutočnosti nameral strane Vlasť preferencie 2,3 percenta. Zároveň sa Focus respondentov opýtal, že ak by mali voliči druhý hlas, komu by ho dali. V takom prípade by druhý hlas dalo Vlasti 4,9 percenta opýtaných. Spočítaním preferencii s druhým hlasom tak možno hovoriť o volebnom potenciáli. V skutočnosti sa teda preferencie strany Vlasť u agentúry AKO a Focusu zhodujú a Polis nameral podporu iba o 1,6 percenta vyššiu.