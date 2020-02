Volič má chaos, nevie si predstaviť stabilnú vládu

VIDEO: Ako sa politické strany podpísali na výsledkoch prieskumu? Analytik Ján Baránek vysvetľuje, prečo sa témou tejto predvolebnej kampane stali práve predčasné voľby.

Vyše tretiny respondentov prieskumu povedalo, že po voľbách neočakávajú stabilnú vládu.

Žiaľ, musím povedať, že táto kampaň, ktorej sme svedkami, má na svedomí tieto čísla. Jedna strana sa vymedzovala voči druhej, skoro celá diskusia bola o tom, kto s kým nepôjde, prečo s kým nepôjde, o vynucovaní si sľubov, že nepôjdete po voľbách s tým. Ešte aj v rámci dnešnej opozície boli roztržky a požiadavky, aby sme sa zaviazali, že nepôjdeme alebo pôjdeme. Volič z toho musel mať chaos. A on z toho ten chaos má. Vyústil do toho, že si ľudia nevedia dosť dobre predstaviť, že takéto zoskupenie môže fungovať, a preto je výsledok taký, aký je.

Strany istým spôsobom urobili voličov neistými. Akoby im to nanútili.

No a kto iný?

Zaujímavý výsledok je aj pri otázke z opačného konca: či si ľudia myslia, že nebude zostavená vláda a budú predčasné voľby.

Tam vyše tretiny respondentov pripúšťa možnosť predčasných volieb. Vyplýva to z toho, že nepredpokladajú zostavenie stabilnejšej vlády. Aby som to zhrnul, tieto dve otázky nám vypovedajú, že viac ako tretina respondentov v tomto prieskume pripúšťa možnosť predčasných volieb po februárových voľbách.

Na Slovensku sme ešte niečo také nemali. Síce sme mali predčasné voľby, ale vždy boli niekoľko mesiacov pred skončením volebného obdobia, ale nebolo to takto, ešte pred riadnymi voľbami. Ľudia sú možno tradiční, možno konzervatívni a možno sme sa zmýlili a len pružne reagujú na správanie politikov.

No to je tá reakcia. To, že je niekto konzervatívny volič, neznamená, že stratil zmysel pre realitu. To treba oddeliť. Jednoducho, keď vidí, aká je situácia a odpovedá na také dve otázky tak, ako odpovedá, ten volič, aj keď je konzervatívny, nevidí možnosť stabilnejšej alternatívy. Žiaľ, nie je nadpolovičná väčšina respondentov, ktorá by očakávala opak, teda stabilnú vládu. Celkovo tá situácia len odráža dnešnú politickú scénu, ktorá je o rozhašterenosti. Niektoré opozičné strany sa nevedeli dohodnúť ani na termíne stretnutia, kde by si prerokovali nejaký postup. Ľudia to citlivo vnímajú a potom máme takéto výsledky.