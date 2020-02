Kurilovská: Nie som Kaliňákova protežantka

V prvom podcaste denníka Pravda do série rozhovorov s kandidátmi politických strán odpovedala Lucia Kurilovská, dvojka na kandidačnej listine Dobrej voľby. Rešpektovaná odborníčka na trestné právo je rektorkou na Akadémii Policajného zboru. Vysvetlila, ako si táto strana – nováčik v predvolebnom zápase, predstavuje zavedenie zákona hmotnej zodpovednosti pre verejných činiteľov, ale aj to, ako si predstavuje voľbu generálneho prokurátora. Ako odpovedala na otázku, či by jej strana išla do vlády s Robertom Ficom?

VIDEO: Podcast s Luciou Kurilovskou.

Čochvíľa to budú dva roky od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na povrch vyplávali šokujúce, až neuveriteľné väzby medzi politikmi, policajtmi, sudcami a možnými páchateľmi. Myslíte si, že sme mafiánsky štát?

Toto by som si nedovolila povedať. Človek musí mať v sebe vieru v spravodlivosť a dobro, lebo len na základe toho bude potom konať. Nemôžeme odsúdiť všetkých a hovoriť, že sme mafiánsky štát. Máme veľa dobrých policajtov, prokurátorov a sudcov. Sú to jednotlivé výnimky, ktoré takto konali alebo konajú. Keď je to len spolovice pravda, je to hrôzostrašné v celom ponímaní vedenia štátu a spravodlivosti.

Je dobré, že sledujeme proces s obžalovanými z tejto vraždy takmer v priamom prenose?

Myslím si, že je to dobré. Je tam tak väčšia kontrola postupu policajtov, dozorujúcich prokurátorov a teraz aj súdneho konania. Aj keď je pravda, že na tom úplnom začiatku sme si väčšina trestných právnikov povedali, že asi to môže veľmi narúšať priebeh a môže viesť až k zmareniu určitých dôkazov a spravodlivosti. Všetko, čo priniesol tento proces v zmysle ďalších väzieb, naviazanosti, prepojenia, je dobré, aby to verejnosť takto sledovala. Je však potrebné mať určité mantinely, aby nebolo zmarené trestné konanie.

Bude mať tento príbeh koniec? Bude rozsudok?

Ako sa postupne odkrývali viaceré skutočnosti, si myslím, že to bude mať koniec a konkrétne osoby budú spravodlivo potrestané.

Myslíte si, že sú správne úniky niektorých informácií? Ako je možné, že to uniká v takom rozsahu?

Je to niečo, čo môže vo viacerých prípadoch, aj v čiastkových dôsledkoch, veľmi mariť spravodlivosť. S únikmi by sa mal vysporiadať v rámci trestného konania dozorujúci prokurátor, respektíve nadriadený policajt. Sú možnosti, ako môžu byť konkrétni policajti disciplinárne stíhaní. Niekedy to však môže byť určitá taktika, aby sa niektoré veci dostali na verejnosť a odkrývali sa.

Na verejnosť sa dostala komunikácia obžalovaných s verejnými činiteľmi. Má verejný činiteľ svoje súkromie?

Má, no určitým spôsobom obmedzené. Celé Slovensko zistilo, že existovali nejaké volavky, ktoré sa snažili ovplyvňovať politikov. Preto by sa mali verejní činitelia riadiť morálnymi zásadami aj v súkromí.

V programe Dobrej voľby hovoríte o nulovej tolerancii. Rovnako aj viaceré strany chcú prijať zákon o hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov. Vyrieši sa korupcia týmto zákonom?

Vždy sa všetko musí dokázať a musia do seba zapadať hodnoverné dôkazy. Niekde treba v boji proti korupcii začať. Vždy je potrebné dokazovať úmysel, teda, že niekto konal vedome tak, ako konať nemal.

V čom by teda spočívala hmotná zodpovednosť verejného činiteľa podľa vášho návrhu?

V tom, že by verejný činiteľ ručil svojím majetkom. Bol by hmotne zodpovedný. Je to určitý bič, výkričník.

Prečo sa na Slovensku tak ťažko súdia politici, verejní činitelia?

Legislatíva nie je zlá, aj keď z hľadiska zefektívnenia aj tam by bolo dobré uskutočniť určité zmeny.

Vy ich navrhujte v prokuratúre. Hovoríte o kombinácii medzi nadriadenými a podriadenými väzbami. Ako to myslíte?

Nehovoríme, aby sa zrušila Generálna prokuratúra. Zmena v rámci fungovania prokuratúry, tak ako je hierarchicky a monokraticky usporiadaná, by znamenala, že už by nebolo možné dávať príkazy, aby konkrétni prokurátori konali alebo nekonali v nejakej veci. Právomoc generálneho prokurátora by sa zmenila. Iným spôsobom by sa mal voliť aj generálny prokurátor. Napríklad, aby kandidátov mohla navrhovať väčšia škála právnických povolaní, aj z akademickej oblasti.

Išli by ste so Smerom do vlády?

Išli by sme do vlády s každým, kto vyznáva tie isté hodnoty ako my. Napríklad čo sa týka zdravotníctva, sociálnej oblasti máme veľmi silne postavený program a od týchto hodnôt neupustíme. Samozrejme, nepôjdeme do vlády s niekým, kto hovorí o tom, že neexistuje holokaust a že sa takéto veci nediali. Sú hodnoty, ktoré sú pre nás prvoradé, a také, ktoré sú pre nás neprijateľné.

Bola by pre vás podmienka spolupráce odchod Roberta Fica, ak by ste mali ísť so Smerom do koalície?

Myslím si, že vo veľkej miere áno.

Išli by ste do vlády na čele s Igorom Matovičom ako premiérom?

Pôjdeme s tými, ktorí uznávajú tie isté hodnoty ako my.

Už niekoľko rokov ste rektorkou Akadémie Policajného zboru. V istom období zmenil Smer zákon a vás navrhol do funkcie vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák. Myslíte si, že to bolo správne?

Aby som to uviedla na pravú mieru, zákon nebol zmenený kvôli mne. Bol zmenený po tom, čo prepukla určitá korupčná aféra na Akadémii Policajného zboru. Je to štátna škola a patrí pod rezort vnútra. V zásade som tú ponuku od bývalého ministra Kaliňáka dostala, keď bol už zákon zmenený. Moje meno musel schváliť akademický senát, ktorý ma aj vypočul.

Necítite sa ako protežantka exministra?

Absolútne sa tak necítim.

Išli by ste do vlády za ministerku, konkrétne šéfku rezortu spravodlivosti?

Išla by som do vlády. Nemám rada, keď zrazu všetci hovoria, aké chcú ministerstvo. Je potrebné ľuďom ukázať, aký máme program, hodnoty a čo chceme dosiahnuť, a nie rozdeľovať si ministerské kreslá a premiérsky post. Keby som však bola oslovená, nepovedala by som nie.