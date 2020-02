Truban prijal pozvanie Matoviča za spoločný stôl

Líder koalície PS-Spolu Michal Truban prijal pozvanie Igora Matoviča (OĽaNO) za spoločný stôl. Vníma to ako pozitívny krok, keďže sa od začiatku snažili s opozičnými stranami spolupracovať. Povedal to v utorok na tlačovom brífingu.

„Po tom, ako Igor Matovič predstavil svoj volebný program, tak má teraz zmysel sa s ním o tom baviť,“ povedal Truban. Tak ako Matovič, aj on chce ukázať ľuďom, že vedia spolupracovať. Truban však chce, aby sa Matovič nevyhrážal predčasnými voľbami vo svojej ankete s bodmi, ktorými podmieni po voľbách svoj vstup do koalície.

Predseda Spolu Miroslav Beblavý hovorí, že Matoviča treba brať vážne, pretože je opozičným politikom s najväčším preferenciami. „Všetko, čo hovorí a robí, treba brať vážne a primerane na to reagovať v záujme Slovenska,“ myslí si Beblavý.

Tvrdí tiež, že na spoločnú diskusiu boli pripravení už sedem mesiacov a sú radi, že aj Matovič je ‚na palube‘. „Dnes je tam už v pozícii niekoho, kto chce byť kapitánom. Má zodpovednosť, aby k tomu pristúpil aj on s absolútnou vážnosťou,“ skonštatoval.

Na 11 bodov ankety, ktorú Matovič predstavil, si PS-Spolu pripravila odbornú analýzu. Beblavý podotkol, že niektoré návrhy sú zhodné s ich programom a môžu sa „na nich dohodnúť okamžite“. Niektoré návrhy podľa Beblavého ohrozujú životy ľudí alebo ich majetky alebo sú protiústavné.

Matovič: Čo sme si, to sme si

Matovič poznamenal, že v utorok je presne 18 dní do parlamentných volieb. „Osemnástka je spojená s dospelosťou. V tento deň by sme chceli ukázať Slovensku inú cestu a dať nádej, že aj my, predstavitelia demokratickej opozície, sme dospeli,“ uviedol.

Matovič hovorí, že netreba mať len slová o tom, ako budú terajšie opozičné strany spolu vládnuť, ale ľudia musia vidieť skutky. „Čo sme si, to sme si. Ukážme, že sme zodpovední, dajme dokopy desať bodov programu, lebo na to ľudia čakajú,“ povedal. Stôl bude rezervovaný v reštaurácii až do dňa volieb, aby sa lídri opozície mohli stretnúť vtedy, kedy budú mať čas.

Kiska zdôraznil potrebu súdržnosti opozície

Líder mimoparlamentnej strany Za ľudí Andrej Kiska zdôraznil potrebu súdržnosti opozície, aby vyslali jasný signál verejnosti, že sú pripravení vytvoriť stabilnú vládu po voľbách. „Je úlohou demokratickej opozície, aby sme pomohli túto krajinu vrátiť slušným ľuďom,“ zdôraznil Kiska.

Zároveň vyzval lídrov demokratickej opozície, aby si neposielali výzvy cez médiá. „Aby sme mysleli na to, čo slušní ľudia v krajine očakávajú – že sme pripravení bok po boku vytvoriť stabilnú vládu,“ zdôraznil.

Exprezident pripustil, že opozičné strany bojujú o rovnakého voliča. Podotkol však, že by nemali svojím konaním vyvolávať obavy z nestability prípadnej budúcej vlády. „Ak tú dôveru dostaneme, táto zodpovednosť nás všetkých prinúti k tomu, aby sme mali skutočne stabilnú vládu,“ povedal.

KDH je pripravené zúčastniť sa na normálnom stretnutí

Hnutie KDH deklaruje, že je pripravené zúčastniť sa na každom normálnom, konštruktívnom a racionálnom stretnutí s demokratickými stranami. Avšak so stretnutím s kamerami má problém. Povedal to jej predseda Alojz Hlina. Reagoval tak na pozvanie Igora Matoviča (OĽaNO) za spoločný stôl s predsedami demokratických opozičných strán.

KDH je pripravené stretnúť sa s ostatnými demokratickými stranami vo veci hľadania prienikov v programe. „So zúčastňovaním sa na ‚reality show‘ pod tlakom kamier, namiesto poctivého a trpezlivého hľadania riešení programových prienikov, však máme problém,“ uviedol Hlina. Podotkol, že formu, ako má hľadanie prebiehať, ešte zváži.