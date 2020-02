Kreslo premiéra. Kto si doň sadne?

Každý tretí Slovák by chcel za premiéra Petra Pellegriniho (Smer). Aktuálny predseda vlády už dosahuje niekoľkonásobne vyššiu podporou ako jeho predchodca a stranícky šéf Robert Fico. Najžiadanejším premiérom z opozičného bloku je zas exprezident Andrej Kiska (Za ľudí), ktorého by na čelo vlády dosadil takmer každý piaty volič.

VIDEO: Šéfa agentúry Polis Jána Baránka výsledky prieskumu, kto by mal byť podľa voličov premiérom, neprekvapili.

Najnovšieho lídra opozície Igora Matoviča z OĽaNO si napriek stúpajúcej podpore ako premiéra nevie predstaviť ani polovica jeho vlastných voličov. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry Polis Slovakia pre denník Pravda. Podľa politického analytika Jána Baránka sa tiež ukazuje, že koalícia PS/Spolu si nevybrala vhodného lídra.

Kto pomaly odchádza?

Prvé dve miesta pre súčasného premiéra Petra Pellegriniho a bývalého prezidenta Andreja Kisku sú podľa analytika a riaditeľa agentúry Polis Baránka pochopiteľné. „Majú za sebou nejakú skúsenosť vo funkcii a nezlyhali v nej, takže ľudia si ich vedia spojiť s konkrétnou funkciou. U Fica vidíme, že to už nefunguje, najmä v spojitosti s korupciou. Logicky teda vyšli títo dvaja,“ vysvetľuje Baránek.

Kým Pellegrini získal jednoznačne najvyššiu podporu, ako premiéra ho odmieta iba deväť percent opýtaných. „Pellegrini obstál veľmi dobre. Myslím si, že v Smere si to jasne uvedomujú, a preto z neho aj spravili volebného lídra," upozorňuje analytik.

Naopak, Fica napriek malej podpore odmieta až štvrtina všetkých opýtaných, čo ho po Kotlebovi robí druhým najneželanejším premiérom. "V celkovej populácii nemá vysokú podporu. Je jasné, Fico je už za zenitom. Ak by som to mal zhodnotiť politicky, aj toto je prejavom toho, že ako politik už pomaly odchádza,“ zhodnotil.

Premiér opozície

V prieskume výrazne prekvapilo hnutie OĽaNO, ktoré sa vôbec po prvý raz v meraní volebných preferencií umiestnilo v exkluzívnom prieskume denníka Pravda na druhom mieste. O niekoľko dní trend rastu obyčajných potvrdili aj ďalšie prieskumy. Matoviča ako želaného premiéra napriek stúpajúcim preferenciám strany uviedlo len 6,1 percenta opýtaných. Baránek pripomína, že je iné, keď sa hodnotí osoba a iné, keď strana.

„Matovič nikdy nebol vnímaný ako možný premiér či prezident. Tieto ambície nikdy ani neprejavoval. Je skôr vnímaný ako politik, ktorý poukazuje na prešľapy, korupciu, preto má aj jeho strana také vysoké percentá. Menej si ho už spájajú so systémovým postom premiéra, kde treba mať aj nejakú víziu pre krajinu, kde treba vedieť spolupracovať. Matovič je vnímaný ako sólo hráč, to je hlavný dôvod, prečo vyšiel tak nízko,“ vysvetlil Baránek.

Neznamená to však, že sa Matovič prípadnej premiérskej stoličky vzdá. „V tomto smere sa zatiaľ nevyjadril ani negatívne, ani pozitívne, takže je ešte predčasné očakávať, že by takúto funkciu naozaj odmietol. Neviem vylúčiť, že by nakoniec ten post zobral," podotýka Baránek s tým, že po dlhodobej kritike môže mať potrebu niečo aj sám zmeniť.

"Ani Kiska s násobnej vyššou podporou za premiéra však nemusí byť nakoniec ideálnym riešením najmä pre podozrenia ohľadom daní a pozemkov. Bude to však veľmi závisieť od výsledku volieb. Môžeme sa dostať aj do situácie, že premiérom bude niekto úplne iný. Osobne by som ale povedal, že väčšiu šancu má skôr Matovič ako Kiska,“ odhaduje Baránek.

Chyba pri výbere lídra

Na premiérsku stoličku by si rád sadol aj líder koalície PS/Spolu Michal Truban. Toho si vo funkcii premiéra však vie predstaviť menej ľudí ako predsedu partnerského Spolu Miroslava Beblavého, pričom Trubana ako premiéra zároveň odmieta až dvojnásobne viac ľudí.

„Som naozaj presvedčený, že s Beblavým na čele by urobili lepší výsledok. U Trubana sa ukázali veci, ktoré sme nečakali, a môžu byť do veľkej miery diskvalifikujúce. U Beblavého boli výhrady k pôsobeniu na poste štátneho tajomníka, dokázal to však odkomunikovať," pokračoval Baránek s tým, že Trubanove skúsenosti s drogami sa komunikujú ťažko. "Myslím si, že koalícia spravila chybu. Truban o týchto kostlivcoch v skrini musel vedieť, preto sa na to mali dopredu pripraviť,“ poukázal Baránek na videá z minulého leta, kde sa Truban priznal k užívaniu drog a vyzdvihovaniu ich účinkov.