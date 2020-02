Bugár: Fico chcel odísť

Priznal, že v politike urobil niekoľko chýb, no vždy konal tak, ako cítil. Opísal negatívny postoj, ktorý voči jeho strane prechováva maďarský premiér Viktor Orbán. Bugár jednoznačne vylúčil vládnutie so stranou Smer. Chce, aby sa Slovensko očistilo a odstránila sa korupcia. Čo urobí, ak sa Most do parlamentu nedostane?

VIDEO: Podcast s Bélom Bugárom

Čo považujete za svoju najväčšiu politickú chybu?

Určite je ich niekoľko, ale vždy som sa snažil robiť všetko tak, ako som to cítil, z presvedčenia. Nie vždy to vyšlo. Stalo sa, že som niečo najlepšie mienil, ale nakoniec to dopadlo tak, ako to dopadlo. Mali sme napríklad v minulej kampani vetu: „Viete si predstaviť vládu bez Smeru? My áno.“ Každý si myslel, že toto je sľub, že nejdeme so Smerom. My sme však len povedali, že si vieme predstaviť vládu bez neho. My sme neklamali, boli sme len tak pochopení. Takéto chyby určite robíme.

Za celú politickú kariéru ste neopustili parlament. Nemali ste ministerské ambície?

Nehovorím, že ministri to majú ľahšie, tam je iná zodpovednosť. Keď nám v roku 2016 ukazovali, že so stranou môžeme mať až nad osem percent, bol som rozhodnutý, že si zoberiem jedno ministerstvo. Nemal to byť žiaden silový rezort ani doprava, neprezradím však ktoré, už je to jedno.

Aký je váš názor na Istanbulský dohovor? Je dobré, že sa v posledných dňoch stal takmer najdôležitejšou politickou témou?

Myslím si, že nie. Keď sme prvýkrát hlasovali, že Národná rada odmieta Istanbulský dohovor, to znamená, že vyzýva predstaviteľov štátu, aby to nepodpísali, aj my sme hlasovali za. Druhýkrát, keď sa to dostalo na pôdu Národnej rady, sme hovorili, že je to zbytočné politikárčenie. Teraz musím veľmi tvrdo povedať, že to neznamená nič iné, len to, aby sa znovu na tejto téme niektorí priživovali. Nemyslím si, že to treba prerokovať.

Vo vašom volebnom programe je bod číslo jeden ústavné zrovnoprávnenie štátotvorného národa a menšín žijúcich na tomto území. Je to ešte stále potrebné?

Od začiatku hovoríme v jedom riadku o štátotvornom národe a v ďalšom potom hovoríme, že ešte tu žijú aj nejaké iné národnosti. Štát predsa tvoríme všetci. Som presvedčený, že každý predstaviteľ menšiny obohacuje štát svojou kultúrou, zvykmi, jazykom, históriou. Toto je aj náš štát. Myslím si, že možno raz príde doba, keď to pochopí aj väčšina.

Chcete presadiť nový samostatný zákon o národnostných menšinách. Okrem iných vecí by mal obsahovať aj symboly a sviatky. Čo to znamená?

Nie je zlé, keď predstavitelia väčšinového národa budú vedieť, kedy majú Maďari sviatky. My vtedy oslavujeme, zídeme sa a spomíname, rečníme. Čo sa týka symbolov a pamätných dní, trošku máme odlišné niektoré dni. Symbol by bolo niečo, čo by každý videl na danej veci, aby vedel, kde sa vyrába. Dala by sa prideliť do určitej oblasti, regiónu. Dalo by sa ľahko identifikovať, že to bolo vyrobené na južnom Slovensku.

Vraj vás nemá v obľube maďarský premiér Viktor Orbán, prečo?

My sme mali problémy aj predtým, keď som bol predsedom SMK. Keď sme založili stranu Most-Híd, Orbán vyhlásil, že bude podporovať a rešpektovať len etnicky čistú stranu. V jeho očiach sme zradili. Dokonca povedal pred necelým trištvrte rokom, že Most-Híd je trieskou pod nechtami maďarskej vlády a treba tú triesku odstrániť. Teraz sa snažia práve o to.

Tušili ste, že Slovensko by mohlo byť zasiahnuté korupciou v takom rozsahu, ako sa to ukazuje pri vyšetrovaní káuz Mariana Kočnera?

Médií sa pýtam: Kto urobil z Kočnera celebritu? No predsa médiá. Vo väčšine prípadov majú novinári, najmä investigatívni, oveľa lepšie informácie ako poslanci. Dá sa aj pýtať, čo robili spravodajské služby. Možno, že niečo robili, ale tí, čo dostávali informácie, to nejakým spôsobom zanedbali. Kým sme my budovali demokraciu a bojovali proti mafii, nevšimli sme si, že tu boli šikovní ľudia, ktorí si našli známych politikov, prokurátorov, sudcov, policajtov a vytvorili si vlastný svet. Až po vražde novinára Jána Kuciaka sa začali objavovať tieto informácie. Kým sa toto všetko neodstráni, nemôžeme si dovoliť ísť so Smerom do vlády.

Ak sa Most nedostane do parlamentu, ponúknete svoje kreslo predsedu?

Nieže ponúknem, odídem z miesta predsedu. Zo strany úplne nie, pomáhať budem, veď je to moje dieťa.

V roku 2019 sa mal súkromne stretnúť šéf Smeru Robert Fico s vtedajším prezidentom Andrejom Kiskom. Boli ste pri tom?

Niekedy prvý januárový týždeň v roku 2019 ma navštívil Robert Fico. Povedal mi, že s premiérom Petrom Pellegrinim boli v Tatrách za Kiskom s tým, že mu navrhli, že by Fico odišiel z politiky, keby sa stal sudcom Ústavného súdu. Fico ma poprosil, aby som zavolal Kiskovi a spýtal sa ho, ako sa rozhodol v tejto veci. Zavolal som mu. Bolo to, samozrejme, ešte pred voľbou ústavných sudcov.

Kiska to prezentuje ako vydieranie. Bolo to vydieranie?

Myslím si, že to je spor medzi Kiskom a Ficom. Kiska vyhral prezidentské voľby a Fico nie, je medzi nimi nesúlad. Nepovažoval som to za vydieranie.

Kultúra politikov na Slovensku dosahuje isté hranice. Sú ešte prekročiteľné?

Napríklad Igor Matovič prekročil všetko, je to obyčajný vydierač. To, čo momentálne robí v opozícii, je obyčajné vydieranie.

Zmenila sa úroveň politikov za tie desiatky rokov, čo v nej pôsobíte?

Je to oveľa horšie. Vidím, že narastá nenávisť. A to nielen medzi politikmi, ale aj medzi ľuďmi. Narastá napätie a, samozrejme, k tomu prispievajú aj politici. To, čo sa robí v parlamente, napríklad, že keď neurazím, nebudem v médiách. Posledných minimálne šesť rokov vidím a cítim, že politika je oveľa hrubšia. Politici oveľa viac útočia jeden na druhého alebo dokonca na médiá. Tiež s niektorými médiami nemám práve priateľský vzťah. Napísali niečo, čo nebola pravda, a šírili to, aj keď som sa ozval. Ale to neznamená, že na ne budem útočiť, budem ich ignorovať.