Ústavný súd odmietol Kiskov návrh, dal za pravdu Ficovi a Dankovi

Podľa zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2018, môže šéf parlamentu a premiér udeľovať ocenenia. Kiska namietal, že štátne vyznamenania môže udeľovať iba prezident. S jeho podaním sa stotožnila aj súčasná prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová.

Plénum Ústavného súdu sa však s Kiskovou argumentáciou nestotožnilo. „Ústavný súd vykonal rozsiahlu analýzu a dospel k záveru, že štátne ceny udeľované podľa tohto zákona nemožno považovať za štátne vyznamenania. Štátne ceny sa neudeľujú v mene Slovenskej republiky, na rozdiel od štátnych vyznamenaní udeľovaných prezidentom SR,“ uviedol predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan. Podľa súdu tak parlament prijatím zákona nezasiahol do ústavou vymedzených právomocí hlavy štátu udeľovať štátne vyznamenania.

Predseda Národnej rady Andrej Danko (SNS) pripomenul, že parlament neurobil nič zlé. „Urobím všetko pre to, aby som ešte stihol do 29. februára, možno pri príležitosti výročia smrti Jozefa Miloslava Hurbana, odovzdať túto cenu tak, aby sme naplnili to, čo nám zákon umožňuje,“ dodal Danko.

Podľa zákona môže predseda vlády udeliť cenu Alexandra Dubčeka a predseda parlamentu zas cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Ceny od začiatku účinnosti zákona teda mohol udeliť Danko a vtedajší premiér Robert Fico (Smer). Štátne ceny sa udeľujú za zásluhy, výsledky práce alebo činy mimoriadne významné pre rozvoj jednotlivých oblastí spoločenského, ekonomického alebo kultúrneho života. Ich súčasťou, na rozdiel od štátneho vyznamenania, je aj finančná odmena, a to v sume 25-násobku priemernej mesačnej mzdy. V súčasnosti by to bolo 25 325 eur.

Ústavný súd v apríli 2018 nevyhovel návrhu prezidenta na pozastavenie účinnosti zákona a dodal, že aj keby boli ceny udelené a súd následne rozhodol o proitústavnosti zákona, ceny by aj tak nemohli byť odňaté. Od Kiskovho podania však neboli ešte nikomu udelené.

„Rozhodnutie Ústavného súdu, samozrejme, treba rešpektovať. Z toho, čo bolo vyhlásené, bolo vidieť, že si plénum dalo záležať na kvalitnom odôvodnení. S písomným odôvodnením som ešte nemal čas sa oboznámiť, lebo to je podstatne dlhšie ako to vyhlásené,“ reagoval pre TASR právny zástupca prezidentky Peter Kubina.

Zákon schválil parlament v októbri 2017. Podľa vtedajšieho premiéra Fica vládna koalícia tak urobila aj pre nesúhlas s tým, ako prezident Kiska udeľoval štátne vyznamenania.